Гибель «Курска»: без права на забвение

Тайна катастрофы нашего атомохода имеет много аналогий с гибелью американской АПЛ «Скорпион»

Двадцать лет назад разразилась трагедия атомной подводной лодки «Курск» (К-141), которая отозвалась болью не только в России, но и во всем мире. Но знаем ли мы правду о том, что произошло?

12 августа 2000 года в СМИ прошло сообщение, что при невыясненных обстоятельствах атомная подлодка Северного флота легла на дно. Это стало началом лжи, которая сопровождает нас все прошедшее с той поры время. Речь не только об этом событии. Кто мне назовет хотя бы один случай, сомнительный или трагичный, когда нашему народу сказали правду?

Что же потопило русский подводный крейсер?

Почему депеша о том, что субмарина легла на дно, стала наглым враньем? Каждый подводник-профессионал знает, что атомные подлодки, в отличие от дизель-электрических, на грунт ложиться не могут. С первой «утки» и до самой утилизации АПЛ «Курск» всю эту трагедию сопровождала ложь и стремление увести мнение о трагедии подальше от истины. И сегодня, по прошествии двадцати лет, объявив официальной причиной гибели «Курска» невинную учебную торпеду, которая якобы взорвалась в торпедном аппарате, никто не хочет сказать правду о гибели атомохода. А между тем трагедия «Курска» остается горячей темой во всем мире.

“ И ладно, если бы ложь во спасение не касалась всех, но беда в том, что сокрытие правды может опять привести к подобной трагедии, как часто было раньше ”

Все в основном сходятся в том, что истинная причина гибели «Курска» никогда не будет раскрыта. Или, по крайней мере, останется тщательно охраняемым секретом в ближайшие сто лет. А между тем люди, кое-что знавшие об этой трагедии, уходят в мир иной. Например, мой однокурсник контр-адмирал Геннадий Семенов, работавший в правительственной комиссии, говорил, что он знает причину на 88 процентов, но истинную правду никто и никогда не узнает. Знает кое-что и бывшее руководство Северным флотом, но оно дало подписку о неразглашении, получило хорошие откупные и как в рот воды набрало. Остается надеяться только на то, что когда-нибудь всплывут документы, сегодня хранящиеся за семью печатями, проливающие свет на эту трагедию, без сомнения, повлиявшую на нашу жизнь. Конечно, если они не уничтожены, как и сама подлодка «Курск», чтобы ликвидировать все улики. У нынешних руководителей во всем мире цинизма хоть отбавляй.

В день 15-й годовщины трагедии начальник центрального архива МО РФ заявил, что согласно российскому законодательству через 30 лет после трагедии возможна организация комиссии, которая должна определить возможность снятия секретности с данных о гибели АПЛ «Курск». Увы, на это надежды мало. По прошествии пяти лет сей вопрос больше не поднимался. А он может быть решен только с санкции первых лиц государства. Их же отношение к теме стало понято давно – еще в 2000 году президент РФ Владимир Путин на прямой вопрос ведущего CNN Ларри Кинга о том, что случилось с подлодкой «Курск», сказал с улыбкой: «Она утонула». А в десятилетнюю годовщину трагедии Путин и его преемник Дмитрий Медведев вообще проигнорировали траурные мероприятия по этому поводу. Стоит отметить, что с каждым годом внимание к гибели АПЛ «Курск», точные причины которой до сих пор не установлены, сознательно заглушается властями.

А между тем вольно или невольно в открытых СМИ появляются факты о трагедии, анализ которых полностью опровергает несостоятельную официальную версию – взрыв учебной торпеды. Меня, как бывшего торпедиста, сразу не устроила официальная версия. Уже в течение 20 лет, анализируя факты, появляющиеся в СМИ, не имея доступа к секретным документам, я пришел к однозначному выводу – АПЛ «Курск» была потоплена торпедами с американской подлодки. Остается вопрос – одной или двумя? Все улики были в первом (носовом) отсеке, но он почему-то уничтожен под выдуманным предлогом.

31 мая 2002 года начался его подъем. Длился он долго. Видимо, собирали все мельчайшие обломки со дна, чтобы не оставить следов столкновения с американцами. Где теперь эти обломки, одному богу известно. А потом это место перепахали глубинными бомбами. В ходе расследования трагедии выдвинули 18 версий, имеющих право на расследование, в том числе первостепенной стала «американская». В результате на все было наложено табу. И как из ниоткуда появилась вдруг версия о взрыве учебной торпеды, так называемой «толстушки» (65-76А).

Торпеда была. Американская

Во многих публикациях появляются высказывания, что эту идею подсказали американцы, преследующие двойную цель: отвести подозрения от себя и добиться снятия с вооружения ВМФ торпеды 65-76А (калибр 650 мм), предназначенной для поражения авианосцев и не имеющей аналогов в мире. И они достигли этого с легкостью после гибели АПЛ «Курск» и утверждения официальной причины гибели подлодки.

27 сентября 2013 года на сайте журнала «Меченый атом» появилась статья контр-адмирала Владимира Коржавина «Как погибла АПЛ «Курск». Он, видимо, подписку о неразглашении не давал и решил сказать правду. Его мнение заслуживает внимания, так как он находился в составе походного штаба на ракетном крейсере «Петр Великий» в момент аварии. Он утверждает, что затонувший «Курск» нашли быстро и после его обнаружения был сделан вывод, «что на дне находятся две подводные лодки – наша и иностранная». Статья очень интересная, дающая пищу для размышлений – почему все факты, обнаруженные при трагедии, впоследствии исчезли из расследования?

vpk-news.ru

Дальнейшие события только подтвердили их. Заход 18 августа 2000 года АПЛ США «Мемфис» для ремонта неизвестно где поврежденных антенных устройств в норвежский порт был всего лишь частью операции выведения из-под удара АПЛ «Толедо», быстро уходящей в США.

Из сотен, даже уже тысяч публикаций о трагедии АПЛ «Курск» за 20 лет в СМИ и Интернете только маленькая толика поддерживает официальную версию гибели лодки от взрыва практической торпеды. Авторы таких материалов явно ангажированы. Кем? Понятно без комментариев.

Нужно быть полным идиотом, чтобы, зная устройство подводного торпедного аппарата (ТА), верить в то, что виновницей взрыва всех торпед (по крайней мере, нескольких из 21 боевой) стала практическая (учебная) торпеда, находящаяся в нем. Передняя крышка ТА начинает отжиматься при повышении давления в трубе ТА всего на 0,5 атмосферы. Даже учитывая заглубление аппарата на 30 метров, надо учесть то, что это проще, чем выбить заднюю, прочно закрытую кремальерным затвором. А это значит, что если бы торпеда даже начала газовать в ТА, то это бы отжало переднюю крышку, а не вышибло заднюю, как пытается убедить нас бывший прокурор Владимир Устинов в своей полностью лживой книге «Вся правда о «Курске», за которую он получил секретным указом звание Героя России.

В свое время я эту книгу разобрал по листку, где на каждом был несусветный ляпсус для профессионала, но… Книгу ангажированная пресса окрестила лучшей книгой года, а мои комментарии легли под сукно. За книгу Устинов получил и солидный гонорар. А между тем и книга «Вся правда о «Курске», и книга адвоката Бориса Кузнецова «Она утонула…» ничего правдивого не содержат. Наделавшие в свое время определенный шум, они сегодня забыты как ненужный хлам.

В течение 20 лет не бросаю тему «Курска» и слежу за развитием событий. Меня, например, интересует, как будут отмечены траурные события 12 августа на фоне уже не стратегического партнерства тех лет, а нынешней конфронтации США и России? Этого осталось ждать недолго. Меня, как ветерана-подводника, гложут весьма противоречивые чувства, которые трудно высказать в газетном материале. Я с самого начала стоял на логической версии – столкновения с иностранной подлодкой, которая сегодня трансформировалась в нападение на АПЛ «Курск», возможно, и непреднамеренно.

Но, несмотря на «разрядку», у американских подводников господствующим остается принцип, оглашенный Шерри Зонтагом и Кристофером Дрю в книге «Тайны подводного шпионажа против СССР»: «Пока Россия все еще имеет вторые в мире атомные подводные силы или, как любят говорить на брифингах представители ВМС, «медведь все еще плавает». А значит, за ним необходимо наблюдать». К чему приводят такие рискованные наблюдения, автор испытал сам при подводном столкновении с английской субмариной в октябре 1968 года в Баренцевом море. Но, увы, наступил август 2000-го, и РФ постигла трагедия «Курска», где явно просматриваются уши США и НАТО. Руководство в Москве проглотило и эту наглость. А вот подводники и народ сомневаются в непричастности «супостатов» до сих пор.

Все говорят о взрыве торпед по вине «толстушки», но это чушь полная. Взрыв торпед произошел, но по другой причине, и этого я не отрицаю. Но ведь было что-то такое, что вызвало их детонацию. Высокая температура исключается, лодка сразу заполнилась водой, и тогда остается только внешнее воздействие. Оно наверняка известно наверху, но для народа сие – табу. И ладно, если бы тайна (ложь во спасение) не касалась всех, но беда в том, что ее сокрытие может опять привести к подобной трагедии, как часто было раньше.

Можно провести аналогию с трагедией в ВМФ в 1955 году – гибелью линкора «Новороссийск». Эти две катастрофы похожи невнятными расследованиями своих причин. Непроницаемый покров тайны висит над обеими до сих пор, но что поражает – и в том и в другом случае над обеими трагедиями маячат тени наших потенциальных противников.

Кстати, а как было у них-то? Ведь и у супостатов гибли атомарины.

В мае этого года исполнилось 52 года с того момента, когда по неизвестным причинам в Атлантическом океане на переходе из Средиземного моря в США (база «Норфолк») пропала атомная подводная лодка «Скорпион» (бортовой номер SSN-589). 1968 год – разгар холодной войны, противостояние двух систем. Естественно, гибель подводной лодки вызвала массу догадок и версий. Для американцев после гибели атомной подводной лодки «Трешер» в 1963 году (10 апреля) эта катастрофа подводной лодки явилась национальной трагедией.

Ничто не предвещало беды

АПЛ «Скорпион» отправили в Средиземное море, чтобы на учениях шестого флота США играть роль подводной цели. Или, как говорят американцы, выступать в роли «зайца» для противолодочных сил. Для экипажа «Скорпиона» этот поход был привлекательным, с заходами в солнечные порты Испании и Италии. Но одновременно лодка имела и боевые задания. Но вот все позади. Начинался заключительный этап похода – переход домой. На время его не ставилось никаких задач. АПЛ «Скорпион» сделала завершающий заход в порт Неаполь (Италия). Отсюда она должна была возвращаться домой, но ей поставили еще одну задачу – попутно обследовать один район в Атлантике. Задачу экипаж успешно выполнил, и лодка продолжила свой путь домой.

Но не все так безоблачно, как это пыталось представить командование ВМС США. Большинство подводных лодок Америки прошло тщательную проверку на безопасность после гибели АПЛ «Трешер» в 1963-м. Однако основную часть этих работ на «Скорпионе» отложили из-за нехватки бюджета и авральных темпов разведывательных операций в холодной войне. Считалось, что экипажу АПЛ не грозит никакая опасность, хотя эффективность системы, обеспечивающей всплытие подводной лодки, стояла под вопросом, а аварийную систему всплытия даже признали негодной. Факт важный, потому что связан с загадкой: почему на затонувшем «Скорпионе» были подняты выдвижные устройства?

Переход домой

Радость возвращения домой омрачил начальник отдела подводной военно-морской разведки Джеймс Брэдли, приказавший проверить в Атлантике один район в 300 милях к западу от Канарских островов. Там какие-то работы выполняли советские корабли.

21 мая 1968 года «Скорпион» уже покинул этот район, и вечером его командир капитан-лейтенант Слаттери сообщал по радио о своем местонахождении. Он радировал, что находится на предусмотренном маршруте домой, по так называемой «дуге большого круга» через Северную Атлантику. Это единственный момент, где американские авторы пытаются притянуть за уши причастность советских кораблей к гибели лодки. Но в документе, подготовленном в 1969 году для следственной комиссии по катастрофе АПЛ, который долго оставался секретным, ВМС США утверждают: «Не было замечено никаких изменений в характере проведения операции советскими кораблями ни до, ни после потери лодки «Скорпион», которые указывали бы на какую-либо причастность или заинтересованность советских кораблей в нападении на лодку».

Тогда что же произошло?

Версии

Поиски затонувшей подводной лодки в безбрежном океане вышли долгими. Единственная зацепка – маршрут перехода и данные гидроакустических систем. АПЛ «Скорпион» нашли 29 октября 1968 года, почти через пять месяцев после того, как она была объявлена погибшей.

Буксируемые камеры поискового судна «Мизар» сделали фотоснимки подлодки «Скорпион», наполовину зарытой в ил и песок, разломанной на две части, которые едва скреплялись небольшой полоской металла. Носовая половина машинного отделения вошла внутрь, а часть другой половины сложилась как телескоп внутрь отделения вспомогательных механизмов. Гребной винт и вал оказались отделенными от корпуса. Отдельно находился и рубочный руль. Около подлодки лежал секстан подлодки «Скорпион», древний символ навигации. Никого из погибших членов экипажа разглядеть не удалось. Было невозможно заглянуть внутрь лодки и даже рассмотреть ее подробнее снаружи, хотя камеры «Мизар» находились всего в нескольких метрах над корпусом подлодки. Снимки выглядели так, будто их делали в густом тумане. Версий выдвинули много, но доказательств оказалось мало.

Следственная комиссия состояла из семи военно-морских офицеров под председательством отставного вице-адмирала Брюса Остина, который вел в свое время расследование по поводу гибели подлодки «Трешер». В январе 1969 года в пресс-релизе ВМС сообщалось, что следственная комиссия после шести месяцев расследования пришла к выводу, что причина катастрофы подлодки «Скорпион» остается тайной, она не может быть установлена на основании собранных на сегодняшний день данных.

И все же, когда подробные сведения, полученные следственной комиссией, были опубликованы в 1993 году, они уже свидетельствовали о том, что три основных причины гибели подлодки «Скорпион» связаны с аварией торпеды.

Аналогии и совпадения

Поразительно то, что официальной версией гибели АПЛ «Скорпион» считается ее гибель от собственной торпеды. Такая же официальная причина называется и для гибели АПЛ «Курск». Вот только мнения разделились – своя или чужая торпеда? По «Курску» это трудно проверить, потому что все улики были в первом отсеке, а его как будто нарочно оставили на дне, а потом вообще уничтожили.

Тайну «Скорпиона» можно разгадать, потому что его останки лежат на глубине и нужно только заглянуть внутрь лодки. Тем более что для этого уже появились подводные роботы, коих не было в 1969-м, и они способны работать на глубинах свыше трех километров. А вот тайна гибели АПЛ «Курск» теперь сокрыта только в бумагах, а они имеют свойства исчезать бесследно. Прав народ, когда говорит: «Ключ на дно, и концы в воду!».

Постскриптум

Относительно официальных причин гибели «Скорпиона» от своей торпеды высказался Росс Саксон, который погружался к затонувшей лодке на глубоководном аппарате «Триест»: «Я думаю, что мы занимаемся гаданием на кофейной гуще».

Саксон и два других человека, которые были на борту «Триеста», говорят, что они наблюдали предмет, похожий на тело человека, одетого в оранжевый спасательный жилет, около обломков «Скорпиона». Они видели это в движении, но не могли сразу же вернуться, так как «Триест» маломаневренный аппарат. Крейвен, основной специалист по поиску погибшей подлодки, говорит, что, возможно, кто-то пытался выбраться в последнюю минуту через аварийно-спасательный люк. Если был взрыв торпеды, то это произошло сравнительно недалеко от поверхности океана, иначе акустические колебания от взрыва потерялись бы. Однако зачастую объекты, обнаруженные на дне океана, оказываются не теми, за которые их считают. Есть основания полагать, что «Скорпион» был недалеко от поверхности, когда произошло смертельное происшествие, – его выдвижные устройства находились в поднятом состоянии, как будто командир пытался послать последнее сообщение.

Любые находки на дне около погибшей подводной лодки могут порождать различные версии, но истина остается одна. Так случайно ли главные улики по делу «Курска» оставили на дне и фактически уничтожили?

Вадим Кулиниченко, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (843) за 11 августа 2020 года