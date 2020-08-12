Российские и сирийские военные уничтожают пещеры боевиков в провинции Хама

Российские саперы также разминируют территорию, во время войны на юго-востоке провинции осталось множество неразорвавшихся боеприпасов, а также боевики могли заминировать здания для того, чтобы местные жители не смогли вернуться в свои дома

ХАМА /Сирия/, 11 августа. /ТАСС/. Сводный отряд сирийских саперов и российских военных инженеров проводит разминирование, а также поиск и уничтожение пещер на юго-востоке провинции Хама в Сирии, в которых участники незаконных вооруженных формирований организовывали полевые штабы, госпитали и опорные пункты. Одну из таких пещер они обнаружили недавно у заброшенного населенного пункта и уничтожили ее путем подрыва.

"Данная пещера была у них как схрон, как бомбоубежище, в то же время выполняла роль каких-то укрытий. В дневное время они здесь укрывались, в ночное - совершали вылазки и разведку", - рассказал журналистам командир российского инженерно-саперного взвода Андрей Захарков, демонстрируя обнаруженную пещеру.

В провинции Хама террористы обосновались с самого начала войны в Сирии. Для укрытия они использовали пещеры, которые вручную выкапывали в мягкой горной породе вблизи населенных пунктов. Укрытие представляет собой систему подземных туннелей, которую нельзя обнаружить без специальных средств.

Внутри одной из них - той, что обнаружили российские военные, еще можно встретить следы пребывания боевиков: на земле разбросаны одежда, бинты, упаковки от медикаментов. Цель террористов, которые используют такие укрытия, - нападения на местное население, захват пленников, грабежи. "Чтобы такое не повторялось, пещеры, которые находятся, уничтожаются путем подрыва", - отметил Захарков.

После его слов команда саперов закладывает в туннели заряды, а затем все отходят на безопасное расстояние. По рации звучит команда и затем происходит взрыв. На месте после этого остаются лишь завалы, которые уже непригодны для использования. "Здесь грунт такой, что больше на скалистый похож, каменистый. Да, естественно, есть небольшие сложности в работе. Во-первых, приходится работать на глубине. Сверху большой слой земли, даже не земли, а вот этих вот камней. И, как сами можете видеть, после подрыва остаются большие валуны", - комментирует командир взвода после подрыва пещеры.

Разминирование местности

Еще один важный этап работы российских военных саперов совместно с их сирийскими коллегами - разминирование территории. Во время войны на юго-востоке Хамы шли бои и после них осталось множество неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, покидая эти территории боевики могли заминировать здания и для того, чтобы местные жители не смогли вернуться в свои дома, саперам предстоит тщательно проверить всю местность.

Выполнять эту задачу выходит отряд из четырех человек: два военнослужащих сирийской армии и двое российских военных. Все они одеты в специальные защитные комплекты для разминирования, а также "вооружены" современными миноискателями.

Местность в этом районе Хамы буквально начинена опасными предметами и уже при первом поиске вблизи жилых домов сирийский сапер вскидывает руку вверх, что является сигналом для его коллег - обнаружен взрывоопасный предмет. Снаряд от миномета найден на открытой местности и его решают не вывозить, а уничтожить на месте. Для этого рядом с ним закладывают тротиловые шашки и производят их подрыв с безопасного расстояния.

Результат работы

Сводный отряд российских военных инженеров и сирийских саперов работает в Хаме с середины июля. Как сообщили в представительстве Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии на территории провинции Хама, сводный отряд уже провел разведку более 120 км дорог. Военные обнаружили и уничтожеили 11 фугасов, обезвредили 29 минных полей, установленных боевиками, а также проверили на предмет минной опасности 15 населенных пунктов и стоянок кочевого населения, которое проживает в Хаме.

Также саперами было уничтожено 13 самодельных взрывных устройств и подорвано более 30 пещер, которые террористы использовали как укрытия.

Благодаря этому в населенные пункты уже начали возвращаться местные жители, которые ранее вынуждены были покинуть их из-за боевиков. "В населенные пункты в возвращенных под контроль правительственных сил районах стали возвращаться мирные жители. Так, в населенные пункты Мубаттан-Тахмаз и Эль-Хасау уже вернулись 20 семей", - отметили в представительстве ЦПВС в Хаме.

Всего, по данным ЦПВС, на территории всей Сирии разминировано более 3 тыс. га территорий, более 3,1 тыс. зданий, а также 270 километров дорог. В ходе работы саперов в стране было обнаружено и уничтожено свыше 37,6 тыс. взрывоопасных предметов, 5,4 тыс. из которых являлись самодельными взрывными устройствами.