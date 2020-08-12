Военная культура отправлена в обоз

Почему расчет и цинизм побеждают мораль и нравственность

Офицерский корпус – костяк любой армии не только благодаря военному образованию и практическому боевому опыту. Он априори носитель военной культуры, ее творец. В нашем случае многое зависит от существующей школы воспитания, готовности и желания высшего военного руководства наследовать лучшие морально-нравственные императивы русской армии. Но поражение СССР в холодной войне и образовавшийся в результате этого разрыв традиций и поколений нанес России огромный ущерб, в том числе Вооруженным силам. Как это все сказалось на офицерском корпусе, его военной культуре и отношении людей в погонах к выполнению воинского долга?

Каким должен быть воин-профессионал современной армии? Ответ находим в международном Уэбстерском словаре, который дает такое толкование человеческих ценностей бойца: «профессиональный – значит вовлеченный в одну из ученых профессий или занятий», требующих высокого уровня обучения и навыков; нравственный – относящийся к принципам правильных и неправильных действий, хороших и плохих черт.

Говорится там и о культуре, манере поведения, бескомпромиссной приверженности моральному кодексу, художественным и другим ценностям (искренности, честности, откровенности, избежании обмана, наживы, искусственности и поверхностности), моральном долге и обязанности.

Белые пятна военной культуры

К этим качествам нужно добавить те, которые традиционно сложились в армии России. Сделать это можно только при добротном знании отечественной военной культуры. Примеров немало. Так, человек высочайшей культуры Михаил Илларионович Кутузов уже со второго года обучения преподавал вместе со своими учителями в инженерно-артиллерийской школе. Многие военачальники того времени отличались не только прекрасными инженерными знаниями, жесткой требовательностью, но и изысканными манерами. Невольно задаешься вопросом: а почему бы и сегодня наставникам не привлекать к преподаванию курсантов старших курсов военных училищ и слушателей академий? Способной молодежи хватает. Тем более что потребность в соприкосновении с прекрасным так же естественна для офицера, как и для любого человека.

“ Безнравственность, отсутствие морали, захлестнувшие страну, негативным образом сказываются на дисциплине силовых структур и очень осложнили защиту общества ”

Удивительно, но военная культура, после разгрома, учиненного ей в постоктябрьской России, была востребована в самое тяжелое время – в годы Великой Отечественной войны, когда, казалось бы, не до соблюдения этикета, военной субординации. Однако именно тогда в СССР была сделана первая и, к сожалению, последняя попытка прикоснуться к военной культуре России – в 1943 году издана «История русского военного искусства» под редакцией генерал-майора Николая Таленского. В предисловии к первому тому (второй уже не вышел – по-видимому, по политическим соображениям) было подчеркнуто, что «сборник ставит своей задачей показать формирование русской армии и передовой русской военной культуры». Примечательно в этой книге то, что тема военной культуры была затронута группой солидных ученых: Борисом Грековым, Виктором Шунковым, Николаем Коробковым и сегодня она представляет большую библиографическую редкость – тираж ее составил всего 18 экземпляров.

А вот труды современных российских авторов практически отсутствуют. Краткий исторический и источниковедческий обзор отечественного военно-исторического наследия показывает:

а) наличие большого белого пятна – никем фундаментально не исследовалась роль религии в воспитании воинства, хотя ее роль в формировании нравственного облика защитников Отечества не подлежит сомнению;

б) малоизученным представляется отношение общества к своим Вооруженным силам на разных этапах развития России. От чего зависит дух армии и, как следствие, успех ее действий в войне;

в) традиционно в России армия решает две задачи: защищает страну и воспитывает гражданина, воина;

г) колоссальный пласт исследований отечественной военной культуры остается в русском дальнем зарубежье, плоды которого еще не пущены в научный оборот у нас в стране.

Вопросы воинского воспитания сегодня следует рассматривать в комплексе – как в рамках общей культуры государства, так и вместе с историей Русской православной церкви, имеющей большой опыт в воспитании военной паствы. Этот опыт еще следует оценить по достоинству, чтобы эффективно использовать при строительстве Вооруженных сил. И не только потому, что в окопах перед атакой атеистов нет. Современный российский офицер невольно задается вопросом: а как до революции обходились в армии без воспитательных органов? К полку был приписан один священник, при котором находился служка из строевых солдат. Но дисциплина в армии оставалась на вполне удовлетворительном уровне. Ларчик открывается просто: каждый офицер был воспитателем и учителем для своих подчиненных. Это обстоятельство сближало офицера и солдата, было одной из основ крепкой дисциплины.

Проблематика военной культуры охватывает материальную, физическую и духовную сферы. Под этим углом зрения следует рассматривать и функционирование государства, общества, собственно Вооруженных сил. Особую значимость играет господствующая идеология, которая формирует духовный потенциал нации. К сожалению, до начала 1980-х годов он нередко носил схоластический характер, как и в целом коммунистическая идеология позднего советского периода. Но в 90-е мы ударились в другую крайность: из научного оборота вывели вообще какую-либо идеологию, чем во многом разоружили людей в погонах, лишив их важнейших мировоззренческих основ и ориентиров. Неудивительно, что в 2018 году пришлось уже в новом качестве возрождать в Вооруженных силах Главное военно-политическое управление ВС РФ.

А. Гебенс «Группа военных чинов 3-й батарейной батареи л.-гв. 2-й артиллерийской бригады»

Сегодня наиболее актуальным является исследование духовной составляющей военной культуры, прежде всего истории военной мысли – своеобразного и очень чуткого индикатора состояния государства, общества и самих Вооруженных сил. Научный анализ острых проблем крайне необходим при создании оптимальной системы воинского воспитания.

Развитие отечественной военной культуры определяется взаимодействием четырех векторов, которые могут как взаимно усиливать, так и ослаблять друг друга: государственная власть (политический строй), господствующая идеология (религия), общество и собственно Вооруженные силы. Остановимся на военных реформах, за которые в девяностые – двухтысячные годы без знания военной культуры (как своей, так и чужой) не стоило и браться.

Вряд ли надо доказывать, что большинство исследователей военной проблематики работают лишь на линии «государственная власть – Вооруженные силы», не зная, а может быть, и сознательно игнорируя роль общества и господствующей идеологии. Но почему бы не попробовать рассмотреть военные реформы с культуроведческой точки зрения? И вот тут окажется, что в условиях демократизации государства и общества это действие в проведении военных реформ будет определяющим. Его духовная составляющая из-за чрезмерной идеологизации в советское время и кризиса идеологии после распада СССР представляет собой довольно крепкий орешек, под оболочку которого теоретики до сих пор проникнуть не смогли. А именно там содержатся возможные решения многих сегодняшних проблем, стоящих перед Вооруженными силами. Как показывают исследования, без культуроведческого подхода здесь не обойтись.

К сожалению, отечественная военная культура пока еще не стала объектом систематического и глубокого исследования. Свидетельством этому является отсутствие такого фундаментального труда, в котором были бы объективно описаны все войны России, их причины и конечные результаты, уроки побед и поражений. Так уж получилось, что огромнейшая и наиважнейшая область общей культуры – военная – оказалась вне поля зрения не только военных специалистов, но и культурологов. А незнание истории отечественной военной культуры сказывается порою неожиданным образом.

Известно, что изменения в политическом устройстве государства и общества заставляют переходить к новому типу армии – это достаточно четко просматривается как на примере истории России, так и на истории других стран. Истина, которая не нуждается в доказательствах. Но нашим политикам, похоже, она неведома. Так, инициаторы несостоявшегося импичмента президента Ельцина обвиняли его в развале армии. Во многом это соответствовало действительности, поскольку армию в те годы буквально опустили до плинтуса, она влачила жалкое существование. Но в том-то и дело, что созданием новой армии он вообще не занимался. Поэтому его можно обвинить скорее в сохранении армии советского типа. Как это ни парадоксально, но именно при Ельцине структурно и идеологически долгое время сохранялась «советская» армия, раздираемая многими противоречиями. А жесткое сокращение ее финансирования и гособоронзаказа лишь ускорило болезненные процессы, окончательно прорвавшиеся наружу во время войны на Северном Кавказе, в противоборстве с международным терроризмом в 1995 и 2000 годах. Именно эти годы можно считать критическими как для армии, так и для государства.

Провалы идеологии

Сегодня остро ощущается необходимость фундаментальных трудов по истории государственной власти, господствующей идеологии, истории общества и собственно Вооруженных сил, которые окрепли и требуют идеологического обоснования своего дальнейшего развития. Но как это сделать, если любая идеология в стране официально запрещена на уровне Конституции РФ?

В свое время министр обороны Игорь Сергеев с редкой прямотой констатировал, что мы видим застой военной мысли, отсутствие эффективной системы воспитания и стагнацию военного образования. Прошли годы, но мало что изменилось в этом отношении – ни государственной идеологии, ни национальной идеи так и не появилось. И военные политические органы вынуждены, повторим, сами разрабатывать эти постулаты, хотя подобное – дело высших органов государственной власти.

В целом же налицо признаки упадка военной культуры в стране. Если еще недавно все беды многие военачальники справедливо объясняли отсутствием должного финансирования, то сейчас причины многих проблем следует искать в духовной сфере. Сегодня в кратчайший срок должна быть создана эффективная система воинского воспитания – приобщения к достижениям военной и общей культуры с целью формирования соответствующей личности, наделенной определенными нравственными и профессиональными качествами. Именно оно играет огромную, если не сказать решающую роль в характеристике той или иной армии. Наполеон, например, совершенно определенно утверждал, что «война на три четверти зависит от моральных факторов».

Но о каком приобщении к культурным ценностям можно говорить, если вспомнить прошедшую волну выселения военно-учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных культурных центров. Кто подумал о том, что курсантов и слушателей военных вузов тем самым лишают возможности приобщиться к уникальным памятникам культуры. Из области не просто выбраться в музей, театр, на концерт – и успеть к вечерней поверке. Увы, победу в этом случае одержала не культура, а цинизм и расчет стоимости дорогой городской земли.

Человек, имеющий в руках оружие, должен быть нравственным – в противном случае он представляет угрозу не только и даже не столько для вероятного противника, сколько для тех, кого призван защищать. В отличие от других областей культуры, военная имеет ряд специфических особенностей, главная из которых – формирование разума и нравственности «человека с ружьем» (воинского духа).

Поэтому история отечественной военной культуры – это прежде всего история становления нравственности воинов России. Кризис культуры советского государства, необыкновенная острота и размах критики ее идейных и нравственных основ, пробуксовка реформ породили крайне противоречивую ситуацию в стране. С одной стороны, раскрепощение общественного сознания, плюрализм мнений и оценок, развитие демократических начал, открытые контакты с Западом, с другой – размывание фундаментальных ценностей жизни народа, отечественной культуры и истории.

Выделяя социально-политический аспект этой проблемы, следует отметить, что наметившийся в результате поражения СССР в холодной войне разрыв традиций и поколений уже сегодня принес России огромный ущерб. Заметно разрушение национального менталитета и самобытности российского общества. В образовавшийся вакуум хлынул поток западной информации, призванный вестернизировать сознание россиян, подготовить его к восприятию идей так называемой «демократии». Главный удар наносится по соборности русского народа, присущим ему национальным чертам: солидарности, социальной корпоративности, артельным началам, умению выходить из экстремальной ситуации, действуя в напряженном режиме, добропорядочности и милосердию.

По данным социологических исследований, в российском обществе значительно изменилось отношение к таким непреходящим духовным ценностям, как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям, память павших за Родину, долг, честь, достоинство, готовность к самопожертвованию, уважение к отечественной истории. Резко сместились акценты в социально-нравственных ориентирах значительной части общества, особенно молодежи: они стали не только более прагматизированными, конъюнктурными, но и эгоцентристскими, даже антисоциальными и антигуманными. На практике это проявляется в том, что многие молодые люди относятся к выполнению важнейших гражданских обязанностей безответственно, проявляют социальную незрелость и бездуховность, нетерпимость и даже агрессивность, одной из форм которой является, например, быстро прогрессирующая подростковая преступность.

Безнравственность, отсутствие морали, захлестнувшие страну, негативным образом сказываются на дисциплине силовых структур и очень осложнили защиту общества, обеспечение безопасности не только границ государства, но и нормальной, мирной жизни в целом ряде регионов России.

В непростом положении оказались и Вооруженные силы, испытывающие острый дефицит молодого пополнения. В 2020 году, например, вновь увеличилось число уклонистов. Армия и флот практически лишаются возможности удовлетворять самые насущные потребности в призывном контингенте как в количественном, так и особенно в качественном отношении. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований и последнего (весеннего) призыва на военную службу, проведение которого потребовало огромных усилий.

Немалые трудности вызывает и формирование офицерского корпуса Вооруженных сил, войск МВД, других силовых структур. Общество, важнейшие государственные институты которого страдают столь тяжелыми недугами, не имеет условий для нормального развития. В сознании военнослужащих ныне превалируют не совесть, долг и честь, а размеры воинского жалованья, карьера, приспособленчество.

Сегодня каждого офицера сама жизнь вовлекает в процесс поиска созидания новой системы нравственного воспитания воинов, что невозможно без личного примера. Как и без взаимодействия государственной власти, господствующей идеологии, общества и собственно военной силы, которые представляют собой основные векторы, определяющие развитие военной культуры.

Секрет Петра Великого

Разумеется, это взаимодействие должно строиться на основе исторического опыта и национальных традиций. Так действовал Петр I. В военном строительстве он сумел извлечь из российского и европейского военного опыта все необходимое. Но в духовной сфере опирался исключительно на национальные особенности русского воинства и благодаря этому сумел создать лучшую армию в Европе. Секрет того, как ему это удалось, раскрыт в шедевре мировой военной культуры – «Уставе воинском» 1716 года.

Вполне закономерен вопрос: каковы эти национальные особенности? Дореволюционный военный историк Александр Байов впервые сумел их выбрать из богатейшего исторического наследия отечественной культуры. Он считал, что «русского человека нужно учить только тому, что нужно на войне. Военачальнику нужно представлять самостоятельность и выбор в способах решения поставленной боевой задачи. Силой, способной связать воедино воинов и начальников, было православие. Весьма характерной была особенность русских военачальников всегда прибегать к совету». Совет – не изобретение большевиков, а историческая славянская традиция. Князь или боярин в походе не обходился без помощи самых опытных воинов, которые и составляли думу или совет.

Величайшая заслуга Петра Великого как раз и состоит в том, что он сумел заметить эти особенности и положить в основу создания своей армии. Оценивал людей по тому, как они делают свое дело, а не какого они сословия. Из русских летописей и сохранившихся исторических документов нетрудно сделать вывод: за счет личных качеств и служебного рвения в Российской армии всегда можно было продвинуться по службе. Надо было только проявить себя на поле брани. Но и в этом также проявлялась военная культура служивого – будь то офицер или гренадер Преображенского, Драгунского полка Его Величества.

Анатолий Григорьев, капитан 1-го ранга, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (843) за 11 августа 2020 года