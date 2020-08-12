Кто первым создаст оружие и технику новой эры?

В отличие от американцев, власти РФ преуспели в разрушении науки и ее прикладной части

Вне всякого сомнения, новые фундаментальные знания приводят к созданию прорывных прикладных технологий. А они несут революции и в военном деле, и в гражданском производстве. Достаточно вспомнить, какие тектонические метаморфозы вызвали в развитии цивилизации изобретения радио или электродвигателя на переменном токе.

Но если «тупые пиндосы» (янки) смогли построить эффективную НИС (Национальную инновационную систему), то духоскрепные вожди РФ ее успешно сломали.

Как рыба, выброшенная на берег

Речь идет о как можно более стремительном превращении новых знаний в прорывные технологии. Тут Константин Сивков ошибается: DARPA работает не только на военное ведомство, но и на всю экономику Соединенных Штатов в целом. Результаты пионерных разработок, финансируемых по линии сего агентства, быстро подхватываются частными высокотехнологическими корпорациями Америки (там давно создан симбиоз частного и государственного). И действуют они намного стремительнее, чем зажиревшие госкорпорации РФ. Изначально в разработки закладывается двойное (военное и гражданское) назначение. DARPA работает в связке с другим агентством – Национальным научным фондом США, аналога коего в РФ нет. Министерство энергетики США с 2007 года создало DARPA-Е – энергетическое агентство передовых разработок. В РФ такого тоже нет.

Американская НИС опирается на совместную работу с системой федеральных лабораторий (аналогов советских крупных междисциплинарных исследовательских центров), с очень богатыми университетами (пока недостижимая мечта для нас), с исследовательскими и конструкторскими бюро крупных корпораций (пока «Газпром» тратит на науку столько же, сколько на поддержку футбольного клуба «Зенит»). Еще одной опорой для НИС служат хорошо развитые работающие кластеры. Примером такового служит Кремниевая долина в Калифорнии. Но не она одна.

«К другим крупным инновационным кластерам США следует отнести такие центры, как города Сиэтл, Такома, Олимпия (штат Вашингтон) – аэрокосмическая техника, информационные технологии; Миннеаполис (штат Миннесота), Джексонвиль (штат Флорида) – медицинское оборудование; Питтсбург, Акрон, Кливленд (штаты Огайо и Пенсильвания) – технологии «чистой» энергетики; Канзас-Сити (штат Канзас) – биотехнологии и современная химия; Бостон (штат Массачусетс) – биотехнологии; Остин, Даллас (штат Техас) – полупроводники и др.». (http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/arti...)

Таких крупных и успешных кластеров в РФ тоже нет. Зеленоград и Сколково – бледные тени их, а бюджеты крупнейших университетов Америки сопоставимы с общим финансированием прикладной науки в РФ.

Так что ФПИ (Фонд перспективных исследований) в РФ словно висит в воздухе. Решать проблемы в интересах не только военных, но и всей страны ему затруднительно. (Государство не является главным потребителем инноваций, оно консервативно. На 70 процентов инноваций претендует именно развитая промышленность, каковую в РФ вытоптали с 1991 года, а один ОПК не вытягивает всего.)

При Ельцине и Путине русская наука успешно разрушалась. В 90-е почти тотально истребили «мостики» между фундаментальными исследованиями и промышленностью – прикладные НИИ. Это произошло даже в нефтегазовом секторе. А дальше (с 2013 года) команда Путина принялась крушить Академию наук. Вместо того чтобы начать новую индустриализацию и достроить РАН сильной прикладной частью (как при Сталине), Кремль превратил Академию наук в ничто и отобрал у нее собственность и управление исследовательскими университетами. Про прикладную часть власть словно вообще забыла.

Красноречивая деталь – доля затрат на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в ВВП Соединенных Штатов – 2,8 процента, в КНР – 2,1 процента, в ВВП Российской Федерации – 1,1 процента. Вопросы еще есть? Кто первым тут создаст тот же квантовый компьютер? Финансирование ДАРПА при Пентагоне (штат – 240 человек) – три миллиарда долларов ежегодно. ФПИ в РФ получает всего несколько миллиардов рублей. Почувствуйте разницу.

Если в загнивающей Америке с 1980 года ученые, проводившие исследования на федеральные деньги, могут свободно, как частники, использовать их результаты и патенты, то в РФ они достаются тупому зажиревшему государству. Которое не знает, что с ними делать, тогда как американские исследователи быстро создают растущие высокотехнологические компании.

Вся эта разница показывает, что наука в Соединенных Штатах (при всех их проблемах) живет, словно рыба в воде. Если понимать под последней промышленность и бурно развивающиеся высокотехнологичные компании. В РФ же ФПИ в частности и наука вообще – рыба, выброшенная на берег. Вместо того чтобы создавать те же развивающиеся научно-промышленные кластеры, команда Путина, как вы помните, воздвигала стадионы к мундиалю по футболу и Олимпиаде в Сочи. Стоит полагать, они и породят нам оружие будущего?

Умники против бюрократов

Если ДАРПА в США – достаточно свободная структура, в работу которой не могут вмешиваться чиновники, если в ее деятельности участвуют даже писатели-фантасты, то ФПИ – структура, полностью зависимая от бюрократии. Попечительский совет Фонда перспективных исследований назначается президентом и правительством (по семь человек). Фантазия в РФ не приветствуется. А в США ее любят.

DARPA очень любит проводить открытые конкурсы, в которых могут участвовать все – от крупной корпорации до «гаражной» команды студентов. (Вспомним хрестоматийные гонки автомобилей-роботов в пустыне Мохаве.) А в РФ все делается закрыто и келейно.

Гонки беспилотных автомобилей в пустыне Мохаве

При Минобороны РФ работает достаточно бюрократическое Главное управление по научным исследованиям (ГУНИД), но нет аналога такой независимой от министра инновационно-экспертной структуры, как Артиллерийский комитет при военном ведомстве Российской империи. (Подробнее – «Дроны, ЗРК и граф Аракчеев».)

При военном ведомстве Соединенных Штатов с 1960 года действует группа независимых от министра мудрецов – Язонов (Jasons). В нее входят нобелевские лауреаты, те, кто получил премии Фонда Макартуров, и выдающиеся академические физики. Заслуга Язонов в создании многоспектральной космической разведки неоценима. Ничего подобного при МО РФ нет и близко.

Американцы вообще научились создавать «пространства свободного творчества» и здорово их использовать.

Если вы прочитаете фантастический роман «Рождение Шестого океана» Георгия Гуревича 1960 года, то увидите его мечту о научно-исследовательском институте грядущего, совмещенном с опытным заводом. И со скрещением его то ли с монашескими скитами, то ли со сталинскими «шарашками». Там работает Ученый, полностью освобожденный от каких-то прозаических, бытовых забот. Трудись на могучую страну, давай новые технологии ее мощно развивающейся науко-промышленности.

В общежитиях – роскошные номера. Все, что нужно ученому для жизни, доставляется по лифтам внутренней доставки. В номер – еда, напитки, книги. Обратно – белье в прачечную, письма на почту, грязная посуда, прочитанные книги. Отлично обустроены лаборатории свободной планировки, и там тоже есть внутренняя система доставки. Знай себе работай и не отвлекайся. Модели по чертежам изготавливают автоматические станки. Испытания новых образцов максимально автоматизированы, электронно-вычислительные машины – компьютеры – делают расчеты и печатают таблицы. Человеку остается лишь делать выводы. Создается конвейер изобретений, рутинные операции с исследователя снимаются полностью. И никаких житейских хлопот: только работай и давай результат.

Научный руководитель ставит героям романа условие: решите проблему передачи электричества без проводов на тысячи километров, через ионосферу. Для этого вы с головой уходите в некий «монашеский затвор», полностью сосредотачиваясь на работе. Никакой личной жизни! Подъем в шесть утра, зарядка, душ и завтрак. Потом – работа. Все необходимое сделает опытное производство. Каждые два часа работы – перерыв на физические упражнения. Перед сном – прогулка. И так – два года подвижничества. Цель – создать то, чего еще нет ни у кого в мире.

Гуревич писал свою книгу в пятидесятые, одновременно с развертыванием в США такого мощного «мозгового треста», как корпорация RAND. Фантаст Гуревич ничего не знал о практике американцев 1950-х, однако они делали нечто подобное. Чтобы рывком нагнать СССР, опередивших их в деле выхода в космос и создания межконтинентальных ракет в 1957-м.

Государственная бюрократия США чертовски близорука и неповоротлива! Значит, нужно расковать интеллект и воображение интеллектуалов. Создать им условия и параллельные структуры, а не только добавить ассигнований на научно-техническое образование. Поэтому начинается расцвет «фабрик мысли» и антибюрократических моделей развития. Если почитать мемуары Даниэля Эллсберга, в 1950–1960-е работавшего в РЭНД-корпорации, то увидишь почти то же самое, о чем мечтал Гуревич в своем фантастическом романе.

Эллсберг в своей «Машине Судного дня» вспоминает о том, как уволился из Корпуса морской пехоты в 1957-м и был принят в Гарвардское общество стипендиатов. В нем младшие стипендиаты три года могли заниматься ЛЮБЫМИ исследованиями по своему усмотрению, получая офис, бюджет на исследования и командировки, а еще – зарплату старшего преподавателя Гарварда. Они могли слушать разные курсы, но их не принуждали писать докторскую диссертацию и защищать ее! Поразительная для СССР реальность. А уж о нынешней РФ и говорить не приходится. Именно там Эллсберг начал изучать теорию принятия решений в условиях неопределенности. Именно в Гарварде его приметили и пригласили в РЭНД-корпорацию. Бороться с русским превосходством.

Очень быстро Эллсберг узнал, что богатые США могли первыми выйти в космос, намного превосходя Советский Союз на самом начальном этапе. Так, в 1946-м, когда наша страна еще лежала в руинах и была обречена пережить голод 1947-го, зародыш РЭНД-корпорации, Project RAND (часть конструкторского отдела корпорации «Дуглас Эркрафт компани») предложил создать космический аппарат, который можно было бы запустить на орбиту в 1952 году. Но государственная машина США оказалась слишком тупой и скаредной, чтобы разглядеть перспективность проекта. В итоге янки испытали потрясение, когда СССР первым вышел в космос в 1957-м.

Но они очень быстро сделали выводы. Гуревич мечтал об академических институтах-заводах как об очагах свободного научного творчества? Мол, государство только подхватывает и развивает сделанные ими прорывы? Хозяева Америки возложили такую же миссию на параллельно-государственные «мозговые тресты», свободные от опеки ограниченных бюрократов.

«В материальном плане наша жизнь была роскошной. В RAND, куда я попал буквально после аспирантуры, моя зарплата была не хуже, чем у моего отца, когда он занимал должность главного инженера строительства. Рабочие условия были идеальными, офисы находились всего в одном квартале от берега моря, а Санта-Моника была великолепным местом со своим, характерным для Южной Калифорнии климатом…

…Нам предстояло спасти мир не только от советской угрозы, но и от бюрократической инерции администрации Эйзенхауэра и наших спонсоров в Военно-воздушных силах.

Работы велись интенсивно и безостановочно. Свет в здании RAND горел ночи напролет, поскольку исследователи могли приходить и уходить в любой момент в соответствии с собственным графиком. Во время ленча, поедая сэндвичи во внутреннем дворе RAND, мы говорили о делах и ни о чем больше…

В мое первое лето в РЭНД я работал по 74 часа в неделю, изучая результаты секретных исследований и аналитических заключений до поздней ночи, чтобы вникнуть в суть проблем и отыскать возможные решения…» – писал Эллсберг…

Ничего подобного в РФ нет и близко. Бюрократия всевластна, эту проблему и в СССР решить не успели. Никаких сильных «мозговых трестов» для создания футуристического военного и гражданского прорывов у команды Путина нет и в помине.

Так кто же создаст оружие и промышленность будущего первым?

Теперешняя чиновно-коррупционная структура власти в РФ глупее не только американской, но и советской. Вспомним ценнейший позднесталинский опыт, когда в стране существовало как бы два правительства. Обычный Совет министров, занятый текучкой повседневности, и Особый комитет Лаврентия Берии, сосредоточенный на футуристических прорывах.

Независимый аналитик Сергей Горяинов (знаток алмазного рынка, автор нашумевшей книги «Алмазы Аллаха», в 1980-е годы – сотрудник академика Анатолия Басистова, главного конструктора противоракетной обороны Советского Союза в ОКБ «Вымпел») считает: именно Берия стал автором беспрецедентного научно-технического, инновационного прорыва Советского Союза в 1945–1953 годах. Ни до, ни после в нашей истории не было ничего подобного.

А где аналогичные русские конкурсы?. Фото: google.ru

Суть дела: к марту 1953 года член политбюро Л.П. Берия не был шефом госбезопасности страны, он занимался совершенно иным делом. Работал заместителем председателя правительства страны (вице-премьером, если говорить нынешними терминами), возглавляя так называемый Спецкомитет (СК) при Совмине СССР. В составе СК насчитывались три управления – 1-е (ядерное оружие, атомные энергетика и промышленность), 2-е (ракетная техника) и 3-е (высокоточное оружие той поры – электроника, радары, зенитно-ракетные комплексы, управляемые ракеты). Спецкомитет работал как параллельное (опричное) правительство развития, де-факто не подчинявшееся обычному бюрократическому правительству (Совету министров Советского Союза). Структура СК выглядит уникальной: в его состав входили и некоторые части Минобороны, и подразделения разведки (некоторые отделы Информационного комитета МИД СССР), предприятия и институты разных министерств (например, тяжелой промышленности или сельхозмашиностроения). При этом такие структуры де-факто не подчинялись своим министерствам, управляясь прямо из СК. Министры, которые формально руководили этими структурами, на самом деле понятия не имели о том, что там делалось. И права спросить об этом министры не имели! А делалось тут много интересного: некоторые учреждения сельскохозяйственного машиностроения, например, разрабатывали управляемые бомбы. (Анекдот о «советских мирных тракторах с вертикальным взлетом», столь любимый в 70-е годы, вырастает из времен Спецкомитета.) Точно так же и МИД не мог спросить, чем занимаются некоторые сотрудники внешней разведки (Информкомитета), инкорпорированные в систему Спецкомитета Лаврентия Берии.

При этом, как убедительно показал Горяинов, сам СК выгодно отличался от обычных бюрократических, громоздких, иерархических ведомств как той, так и последующих эпох. (О нынешних министерствах РФ и говорить не приходится.) Работа Спецкомитета была организована небюрорократическим (делократическим) способом. Здесь практиковались горизонтальные связи (по сути дела, сетевые, межведомственно-междисциплинарные принципы организации проектов), подбирались кадры фантастической работоспособности, применялся метод награждений по достигнутым конечным результатам.

«В начале и середине 1980-х мне выпала удача работать с людьми, вышедшими из недр СК, – рассказывает эксперт. – Они хорошо знали и самого Лаврентия, и его сына, Серго. Хотя между нами была большая разница и в возрасте, и в чинах, но откровенные разговоры велись. От ветеранов-зубров советского ВПК я и услышал версию об убийстве Берии людьми Круглова. Создав удивительную структуру, Берия намного опередил все планы по созданию намеченных вооружений и технологий…»

Результат оказался налицо. СССР в рекордные сроки (в 1949-м) создал ядерное, а затем (в 1953-м) и термоядерное оружие. Позже, когда СК распустили, а его рабочие структуры раздали по обычным бюрократическим ведомствам, инерция бериевского ускорения оказалась настолько велика, что страна раз за разом демонстрировала фантастические прорывы. 1954 год – пуск первой в мире АЭС. Успехи в строительстве электронной промышленности, в создании первых ЭВМ – компьютеров. Ввод в строй пояса зенитно-ракетной обороны Москвы – системы С-125 «Беркут» (Берия-младший и Куксенко), способной сбивать не только реактивные «летающие крепости», но и сбрасываемые ими на парашютах ядерные бомбы (межконтинентальных ракет у США тогда еще не имелось). 1957-й – запуск в космос первого в мире спутника первой в мире баллистической ракетой Р-7, способной доставить ядерную боеголовку из Евразии в Северную Америку. 1960 год – первое в мире успешное применение зенитно-ракетного мобильного комплекса С-75, уничтожившего высотный самолет-разведчик США U-2 (дело Пауэрса). 1961-й: первое в мире испытание системы противоракетной обороны (Григорий Кисунько). Его ракета В-1000 уничтожила «баллисту»-цель, по сути дела, попав пулей в пулю. США подобное сделали лишь в 1984-м. И в том же 1961 году СССР первым в мире запускает в космос пилотируемый корабль с Юрием Гагариным на борту. В те же годы страна овладевает управляемым тактическим ракетным вооружением (в воздухе, на суше и на море), приступает к строительству атомного подводного флота и сверхзвуковой авиации. Любопытная деталь: именно СССР в 1950-е строит первый в мире успешный реактивный пассажирский лайнер – Ту-104, показывает успехи в компьютеростроении.

Нетрудно заметить, что успех всех этих проектов прямо вырастает из «кадки» Спецкомитета Лаврентия Берии. Во всех случаях действуют генеральные конструкторы и производственники, отобранные и окрепшие в системе трех главноуправлений СК. Позже (несмотря на бюрократизацию процесса, ведомственный бардак и прочее) птенцы «гнезда Бериева» сумеют создать и ПРО Москвы, и систему раннего предупреждения о ракетном нападении на СССР, и истребители вражеских спутников, и систему морской спутниковой разведки и целеуказания (МРКЦ) «Легенда» – Савин, Басистый и т.д. (Добавлю к этому противокорабельные крылатые ракеты Челомея и других, орбитальные станции «Алмаз» и «Салют», тяжелые многозарядные ракеты-межконтиненталки «Сатана/Воевода», ядерные ракетные двигатели, электрореактивные космические двигатели. – М.К.)

В СССР Спецкомитет упразднили в 1953-м. А зря. В РФ подобной структуры не существует в принципе. Здесь – царство чиновного произвола, узколобости и волюнтаризма почище, чем при Хрущеве. Нынешняя Военно-промышленная комиссия – только бледная тень советского аналога.

Рассказывая о Советском Союзе, мы приводим примеры его принципиальных и эпохальных прорывов. Тут вам овладение ядерной энергией, первые в истории АЭС и мирные атомоходы, межконтинентальные и космические ракеты-носители, первый спутник связи «Молния», «Единая энерго-система», изумительные по эффективности системы профилактического здравоохранения, школьного и внешкольного воспитания детей и так далее. Впрочем, и США есть чем гордиться. Они породили организацию современной промышленности (заводы Форда), атомное оружие, Интернет, супер-компьютеры, мобильную телефонию, соцсети и так далее.

А что принципиально прорывного породила за 20 последних лет РФ, встающая с колен? Гиперзвуковые крылатые ракеты не предлагать: они лишь продолжение работ по программам «Метеорит» и «Холод» в СССР конца 1980-х. Ни в энергетике, ни в транспорте, ни в роботике, ни в промышленности, ни в аэрокосмической отрасли «беловежская Россия» не породила ровным счетом ничего прорывного.

Вот и сами смекайте, кто первым может создать оружие следующей эры – РФ или США с Китаем. У кого первым появятся квантовые компьютеры или СВЧ-оружие космического базирования. Так что перед ФПИ стоят крайне сложные задачи. Мы готовы ему всячески помогать. Но надо понимать, что сперва в стране нужна новая полноценная индустриализация и создание полноценной НИС. А не кремлевские симулякры в виде разрозненных «нацпроектов» и бессильных «инновационных институтов» вроде НТИ, Сколкова или «Роснано».

Максим Калашников

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (843) за 11 августа 2020 года