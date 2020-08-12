Масштабные учения ВВО стартовали в пяти регионах Дальнего Востока

Благовещенск. 11 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Учение с воинскими частями, соединениями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) стартовали на Камчатке, в Бурятии, Забайкалье, Амурской области и Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

На Камчатке подразделения МТО Тихоокеанского флота подготовят и загрузят ракетно-торпедного вооружение на подводную лодку, также проведут ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов питания.

"Кроме того, планируется розыгрыш эпизода противодиверсионной и противовоздушной обороны, практические действия по тушению условного пожара на корабле и спасению личного состава в море, буксировке условно поврежденного судна в базу. На аэродроме "Елизово" подразделения МТО выполнят скоростное восстановление взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

В Бурятии состоится развертывание пункта приема горючего и пункта выдачи ГСМ. На межвидовом полигоне "Цугол" в Забайкальском крае военнослужащие подразделений МТО округа отработают оперативную доставку грузов в труднодоступные участки местности, организуют заправку техники.

В Амурской области военнослужащие ВВО наведут наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 через реку Зея.

На аэродроме "Центральная Угловая" в Приморском крае подразделения МТО авиаполка должны будут обеспечить подачу электроэнергии, заправить топливом многоцелевые истребители.