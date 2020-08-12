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Интерфакс-АВН

Инспекция госдепа США назвала законной сделку Помпео по продаже оружия Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Управление генинспектора Госдепартамента США в своем заключительном докладе подтвердило, что требования госсекретаря США Майка Помпео по одобрению сделки на продажу вооружений Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании были оформлены надлежащим образом и соответствовали закону.

"Управление генерального инспектора государственного департамента (OIG) подтвердило в заключительном докладе, что госдепартамент действовал в полном соответствии с законом, а также не нашел никаких нарушений в осуществлении администрацией чрезвычайных полномочий, соответствующих закону "О контроле за экспортом вооружений" (AECA), чтобы ускорить поставку оборонных систем на $8 млрд ближневосточным партнерам. Это было необходимо для укрепления безопасности региона Персидского залива и нашего союзника Израиля против резкого роста иранской агрессии в 2019 году", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

В мае 2019 года госсекретарь США Майк Помпео, сославшись на угрозы со стороны Ирана, поручил Госдепу осуществить 22 сделки по продаже оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию без обычного 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе. Этот шаг привел в ярость законодателей, которые обвинили администрацию Трампа в попытке обойти Конгресс.

20 июня Сенат США, несмотря на то, что контролируется Республиканской партией, проголосовал за резолюцию, блокирующую продажи.

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Страны
Израиль
Иордания
Иран
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
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