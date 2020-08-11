Ледокол «Виктор Черномырдин» будет эксплуатироваться в Балтийском море

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Виктору Черномырдину" назначили место работы. Ледокол будут сдан осенью для эксплуатации на Балтике", самый мощный в мире дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" будет сдан не позднее 1 ноября. Соответствующая дата будет указана в распоряжении правительства. Источники "Ъ" говорят, что она поставлена "с запасом" и в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и "Росморпорте" ожидают передачи судна в сентябре. По данным "Ъ", судно, хотя и строилось для Севморпути, будет эксплуатироваться на Балтике. Эксперты отмечают, что и там "Виктор Черномырдин" будет востребован, особенно в условиях возможной корректировки программ по новому флоту портовых ледоколов.

Линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) у набережной АО "Адмиратейские верфи". Санкт-Петербург, 07.04.2020 (с) Volgar-4 / "Водный транспорт" / fleetphoto.ru

По информации "Ъ", в распоряжении о переносе сроков сдачи ледокола "Виктор Черномырдин" 25 МВт (ЛК-25), который строится на верфях Объединенной судостроительной корпорации, появилась точная дата его сдачи. Речь идет о 1 ноября, говорят собеседники "Ъ", добавляя, что на уточнении даты настаивала Федеральная антимонопольная служба при согласовании документа. В службе на запрос "Ъ" не ответили. При этом собеседники "Ъ" уверяют, что эта дата поставлена "с большим запасом", и не исключают, что судно будет передано в сентябре.

Контракт на строительство ЛК-25 за 7,94 млрд руб. был заключен в 2011 году. Изначально судно должно было быть сдано в конце 2015 года, но по разным причинам сроки неоднократно переносились. В итоге, когда уже ОСК была готова передать ледокол в конце 2019 года, выяснилось, что необходимо вносить изменения в госпрограмму и после этого согласовывать постановление правительства о переносе сроков (см. "Ъ" от 25 декабря 2019 года). В противном случае "Росморпорт" выставил бы ОСК штрафы и пенни, которые на конец 2019 года, по данным "Ъ", приближались к 2 млрд руб.

При этом уже в 2014 году стало понятно, что стоимость строительства ледокола вышла за смету и превышает 11 млрд руб.

ОСК неоднократно говорила о намерении идти в суд. Но в итоге, как писал "Ъ", Минтранс и Минпромторг предложили компромиссный вариант: министерства выделят на ЛК-25 по 1 млрд руб., еще 1,5 млрд руб. даст ОСК (см. "Ъ" от 28 апреля).

Сейчас, по словам источников "Ъ", знакомых с ситуацией, готовится отдельное распоряжение правительства о переносе сроков строительства, а также изменения в бюджетную роспись. Предполагается, что Минтранс перекинет в программу Минпромторга 1 млрд руб., в свою очередь, Минпромторг выплатит ОСК субсидии в 2 млрд руб. Причем самое главное сейчас - перенести срок сдачи, деньги могут быть перечислены уже после сдачи ледокола, не исключено, что и в 2021 году, добавляют собеседники.

При этом, по данным "Ъ", ЛК-25 будет сдан без ледовых испытаний, поскольку подходящих ледовых условий пришлось бы ждать слишком долго.

Испытания будут проведены впоследствии, и, как утверждают источники "Ъ", если будут выявлены какие-то недочеты, их будет исправлять верфь по гарантии.

В ОСК "Ъ" сообщили, что судно будет сдано, как только выйдет соответствующее распоряжение, "надеемся, что это произойдет в конце лета - начале осени". Для проведения ледовых испытаний нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае, напомнили в корпорации.

В "Росморпорте" "Ъ" сообщили, что, по их информации, полученной от генподрядчика (ОСК) и подтверждаемой Минпромторгом, документы готовы и 7 августа направлены в правительство РФ. Передача ЛК-25 возможна раньше 1 ноября, считают в "Росморпорте", уточняя, что ожидают этого в сентябре. Также там отмечают, что проведение ледовых испытаний не исключено из госконтракта, оно запланировано и будет проведено в согласованные сторонами сроки в период установления в Карском море льда необходимой толщины и прочности. В случае недостижения заданной ледопроходимости в ходе ледовых испытаний условиями госконтракта предусмотрены штрафные санкции к генподрядчику, а в случае необходимости устранения возможных поломок будут действовать условия госконтракта для гарантийного периода на судно с обеспечением под банковскую гарантию, заключили в "Росморпорте".

Изначально ЛК-25 строился для работы на Севморпути, но за время его строительства изменились представления о ледоколах в Арктике, а ответственным за инфраструктуру в регионе стал "Росатом".

Собеседники "Ъ" говорят, что теперь ледокол планируют эксплуатировать на Балтике. Также рассматривалась перспектива использовать его под экспедиции (см. "Ъ" от 1 ноября 2019 года).

Всего в рамках комплексного плана магистральной инфраструктуры в части обновления флота к 2024 году "Росморпорт" должен построить девять ледоколов стоимостью 52,5 млрд руб. (33 млрд руб.- из бюджета). В мае в интервью ТАСС глава Росморречфлота Александр Пошивай отмечал, что стоимость судов из-за ослабления курса рубля может увеличиться на 25%. В частности, "Росморпорт" уже не смог провести конкурс на второй ледокол мощностью 18 МВт (см. "Ъ-СПб" от 2 апреля).

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что план по строительству девяти ледоколов до 2024 года не будет выполнен в полном объеме. Программа требует переосмысления и корректировки с учетом как фактических потребностей грузовладельцев, так и роста стоимости ледоколов, который будет продолжаться в связи с инфляционными процессами в экономике и ослаблением рубля, отмечает эксперт. Несмотря на то что за время строительства планируемая география работы изменилась, ЛК-25 будет востребован, заключает он.