США поставят Азербайджану 15 катеров

Американская компания United States Marine Inc. (Галфпорт, штат Миссисипи) 4 августа 2020 года получила контракт министерства обороны США в 7,572 млн долл на постройку и поставку по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) Азербайджану 15 малых моторных катеров полужесткого типа Explosive Ordnance Disposal (EOD) Multi-Use EOD Response Craft длиной по 9 метров.

9-метровый катер типа Explosive Ordnance Disposal (EOD) Multi-Use EOD Response Craft ВМС США постройки компании United States Marine в "открытом" варианте (с) www.shephardmedia.com

Работы по контракту должны быть выполнены к апрелю 2022 года. Возможно, что поставка будет осуществлена в счет американской помощи Азербайджану.

9-метровые моторные катера полужесткого типа Explosive Ordnance Disposal (EOD) Multi-Use EOD Response Craft строятся для ВМС США и предназначены для противодиверсионных задач и для охраны портов и рейдов, а также для противоминных задач (обеспечение работы боевы пловцов по разминированию). Так, в 2016 году ВМС США законтрактовали поставку 80 катеров этого типа в течении пяти лет.

Катер этого типа оснащен двумя подвесными моторами Mercury Verado мощностью по 250 л.с. и развивает скорость более 39 узлов, может быть вооружен двумя 12,7-мм пулеметами М2. Катера строятся в двух основных вариантах - с закрытой рубкой и "открытые" с центральной консолью управления (в этом случае также ставятся легкий обекатель и тентованная крыша).

9-метровый катер типа Explosive Ordnance Disposal (EOD) Multi-Use EOD Response Craft ВМС США постройки компании United States Marine в варианте с закрытой рубкой и вооружением двумя 12,7-мм пулеметами М2 (с) United States Marine