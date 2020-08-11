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Интерфакс-АВН

Столтенберг заявляет об обеспокоенности НАТО выборами в Белоруссии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Francois Lenoir

Брюссель. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени организации выразил в понедельник обеспокоенность проведением выборов 9 августа в Белоруссии.

"Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Белоруссии. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов", - говорится в распространенном в Брюсселе штаб-квартирой Североатлантического альянса заявлении.

"Необходимо уважать основные права, включая свободу слова и право на мирный протест", - подчеркнул Столтенберг.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,09%.

Штаб Тихановской не признает озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов, заявила агентству "Интерфакс-Запад" ее пресс-секретарь Анна Красулина. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - сказала Красулина.

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