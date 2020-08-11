Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В

На заводе ВАСО выкатили первый летный экземпляр Ил-112В в окраске ВКС России. Снимок разместили в Telegram-канале AviaNews, отметив при этом непривычный вид воронежского легкого транспортного самолета.

– Ил-112В (заводской номер 0001) в цветах главного заказчика – Минобороны России – и с бортовым номером RF-41400. Нам не до конца понятно, зачем это нужно было делать на несерийной машине, – заинтересовались авторы сообщения.

В среду, 5 августа, в пресс-службе ВАСО пояснили, что ничего необычного в цвете нет: он является типовым для военно-транспортных самолетов.

– Самолет, проходящий летные испытания, должен обязательно иметь регистрационный номер, который и был присвоен Ил-112В как воздушной экспериментальной авиации. ВС является опытным летным образцом и предназначено исключительно для проведения летных испытаний, – сообщили на авиапредприятии.

В ближайшее время завершится этап цеховых предъявлений. После этого самолет приступит к аэродромным наземным испытаниям, а затем и к этапу предварительных летных испытаний.