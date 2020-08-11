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Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В

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Ил-112В
Ил-112В.
Источник изображения: Telegram-канал AviaNews

На заводе ВАСО выкатили первый летный экземпляр Ил-112В в окраске ВКС России. Снимок разместили в Telegram-канале AviaNews, отметив при этом непривычный вид воронежского легкого транспортного самолета.

– Ил-112В (заводской номер 0001) в цветах главного заказчика – Минобороны России – и с бортовым номером RF-41400. Нам не до конца понятно, зачем это нужно было делать на несерийной машине, – заинтересовались авторы сообщения.

В среду, 5 августа, в пресс-службе ВАСО пояснили, что ничего необычного в цвете нет: он является типовым для военно-транспортных самолетов.

– Самолет, проходящий летные испытания, должен обязательно иметь регистрационный номер, который и был присвоен Ил-112В как воздушной экспериментальной авиации. ВС является опытным летным образцом и предназначено исключительно для проведения летных испытаний, – сообщили на авиапредприятии.

В ближайшее время завершится этап цеховых предъявлений. После этого самолет приступит к аэродромным наземным испытаниям, а затем и к этапу предварительных летных испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Минoбороны РФ
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3 комментария
№1
11.08.2020 15:21
Хотя бы сказали на сколько облегчили,что переделали, думаю для нато это не представляет интереса. Или опять сделали так-необъяснить как.
0
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№2
11.08.2020 17:00
Тут выход один-это новые сплавы алюминий-скандий-цирконий и непременно 3D печать, заставить Ростеху ускорить добычу скандия на Томторском руднике, свой скандий имеется у РУСАЛА попутный, на 5 машин наскребут.
0
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№3
11.08.2020 17:37
Цитата, Александр008 сообщ. №1
Хотя бы сказали на сколько облегчили, что переделали
Ну как, сказали - покрасили.
0
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