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Известия.ru

Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Модернизированный вертолет Ка-52М, так же как и базовый «Аллигатор», предназначен для уничтожения танковой и другой бронетехники, агротехники, живой силы противника, а также вертолетов и других летательных аппаратов, рассказал « Известиям» 10 августа директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Кроме того, машина ведет разведку целей и перераспределяет цели с другими вертолетами. Ранее в этот день в Минпромторге России сообщили, что опытный образец Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет.

«Сообщалось, что модернизированный «Аллигатор» получит новую броню и новые топливные баки, новый радар, новые ракеты и другие обновления, задача которых — увеличить возможности вертолета по защите экипажа, по обнаружению целей, по поражению техники и личного состава противника», — сказал Александр Михайлов.

По его словам, новая РЛС с активной фазированной антенной решеткой позволит Ка-52М обнаруживать крупные цели, например боевой корабль, на расстоянии до 150 км, а также самолеты и боевые машины противника — на расстоянии до 50 км.

Новые ракеты, называемые «изделие 305», по самым скромным оценкам, смогут поражать наземные цели на удалении свыше 25 км, отметил военный эксперт. Это позволит вертолетам не входить в зоны поражения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности.

«По сути, речь идет о модернизации Ка-52, стоящего на вооружении ВКС России. Модернизация производится в том числе и с учетом опыта применения «Аллигатора» в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике», — заключил Михайлов.

Ранее, 15 июня, стало известно, что новейший ударный вертолет Ка-52М, получивший прозвище Супераллигатор, сможет взаимодействовать с беспилотниками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
АФАР
БПЛА
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2 комментария
№1
11.08.2020 05:12
Цитата, q
Модернизированный вертолет Ка-52М, так же как и базовый «Аллигатор», предназначен для уничтожения танковой и другой бронетехники, агротехники, живой силы противника,

Агротехника, это трактора с газонокосилками?
+3
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№2
11.08.2020 08:02
Цитата, Alah сообщ. №1
Агротехника, это трактора с газонокосилками?
- да, но в стандартной комплектации с ядерным реактором и вертикальным взлётом.
Цитата
"Вчера утром советский мирный трактор с вертикальным взлетом занимался распашкой контрольно-следовой полосы близ китайской границы. Проходивший мимо китайский пограничный патруль произвел в районе дислокации советского трактора одиночный винтовочный выстрел вверх. ..." источник
+1
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