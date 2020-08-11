Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»

Модернизированный вертолет Ка-52М, так же как и базовый «Аллигатор», предназначен для уничтожения танковой и другой бронетехники, агротехники, живой силы противника, а также вертолетов и других летательных аппаратов, рассказал « Известиям» 10 августа директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Кроме того, машина ведет разведку целей и перераспределяет цели с другими вертолетами. Ранее в этот день в Минпромторге России сообщили, что опытный образец Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет.

«Сообщалось, что модернизированный «Аллигатор» получит новую броню и новые топливные баки, новый радар, новые ракеты и другие обновления, задача которых — увеличить возможности вертолета по защите экипажа, по обнаружению целей, по поражению техники и личного состава противника», — сказал Александр Михайлов.

По его словам, новая РЛС с активной фазированной антенной решеткой позволит Ка-52М обнаруживать крупные цели, например боевой корабль, на расстоянии до 150 км, а также самолеты и боевые машины противника — на расстоянии до 50 км.

Новые ракеты, называемые «изделие 305», по самым скромным оценкам, смогут поражать наземные цели на удалении свыше 25 км, отметил военный эксперт. Это позволит вертолетам не входить в зоны поражения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности.

«По сути, речь идет о модернизации Ка-52, стоящего на вооружении ВКС России. Модернизация производится в том числе и с учетом опыта применения «Аллигатора» в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике», — заключил Михайлов.

Ранее, 15 июня, стало известно, что новейший ударный вертолет Ка-52М, получивший прозвище Супераллигатор, сможет взаимодействовать с беспилотниками.