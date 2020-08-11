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РИА Новости

Военный эксперт рассказал о возможностях модернизированного "Аллигатора"

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Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Модернизированный вертолет "Аллигатор" совершил первый полет. В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что вертолет модернизирован с учетом боевого опыта.

Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М совершил первый полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.

Отмечается, что на данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт.

На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что вертолет модернизирован с учетом боевого опыта.

"Самое главное, что эти вертолеты прошли боевую обкатку в Сирии, они там выполняли функции не просто ударных машин, а командных машин. Сейчас на вертолете стоит активная фазированная антенная решетка, новейший радар – это говорит о том, что машина действительно развивается. Без таких антенн ни один самолет или вертолет не может считаться по-настоящему современным. Фазированная антенная решетка позволяет вести как воздушные цели, наземные, так и заниматься радиоэлектронным противодействием. В том числе, эти радары позволяют интегрировать машину в единую систему тактического управления боевого звена. То есть у нас появился абсолютно современный, мощный вертолет, который может применять как ракетные вооружения, так и бомбовые", – сказал Дмитрий Литовкин.

По его мнению, в перспективе модернизированные Ка-52М могут быть поставлены на вооружение новых российских универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев).

"У нас заложили два вертолетоносца, на них будут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", и думаю, что от Ка-52М они не сильно отличаются. Очень серьезная вещь сделана на Ка-52К: возможность применения сверхзвуковых крылатых ракет, как противокорабельных, так и ракет, которые могут поражать радиолокационные станции зенитно-ракетных комплексов. По всей видимости, Ка-52М – это как раз та машина, которая в перспективе будет стоять на наших вертолетоносцах", – считает военный эксперт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
АФАР
Гособоронзаказ
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