«Сдержать Россию»: как НАТО идет на Восток

Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты передислоцируют дополнительные войска на границы России в целях сдерживания Москвы. По экспертной оценке, такие действия только способствуют ухудшению отношений альянса и РФ. При этом в случае начала реальных военных действий, тех войск НАТО, расположенных вблизи российских границ, будет явно недостаточно.

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу «сдерживать» Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.

«Суть в том, что мы перемещаем войска дальше на восток, ближе к границе с Россией, чтобы сдержать их», - сказал он, объясняя необходимость вывода части американского военного контингента из ФРГ.

«Большинство союзников, с которыми я разговаривал, или с которыми беседовали мои сотрудники, считают это хорошим ходом. Войска выполнят все поставленные перед ними задачи. Кроме того, у нас все еще есть более 24 тыс. военнослужащих в Германии. В этой стране по-прежнему развернут наиболее многочисленный контингент Вооруженных сил США.

Суть в том, что граница НАТО сместилась на восток по мере роста альянса», - добавил Эспер.

Глава военного ведомства США также подтвердил давнее требование Белого дома Дональда Трампа к Германии «оплатить свою справедливую долю» в расходах на оборону и сказал, что Берлин должен платить даже более двух процентов ВВП, определенных НАТО, чтобы помочь альянсу «противостоять русским».

В интервью Марк Эспер также прокомментировал рост напряженности США в отношениях с Китаем, обвинив Пекин в несоблюдении «международных законов, правил или норм» и в невыполнении своих обязательств, «будь то в отношении Гонконга или их действий в Южно-Китайском море», где США сочли их морские претензии незаконными.

В прошлом месяце Пентагон официально объявил о планах по сокращению американского военного континента в Германии примерно на 12000 военнослужащих, из которых 6400 человек будут отправлены обратно в Соединенные Штаты.

И еще примерно 5600 человек будут передислоцированы на восток, в страны, включая Польшу и страны Балтии.

Шаг администрации Дональда Трампа по сокращению военного присутствия США в Германии с 36 000 до примерно 24 000 военнослужащих вызвал критику обеих палат на Капитолийском холме в конце прошлого месяца, когда американские законодатели критики обвинили Белый дом в «обострении» отношений США со своими союзниками и «подрыве национальной безопасности США».

Сенаторы и конгрессмены не представили никаких альтернативных предложений, предположительно указывая на то, что они предпочли бы, чтобы большой контингент американских войск оставался в Германии на неопределенный срок, где они находятся уже более 75 лет.

На Восток

На прошлой неделе министерство обороны Польши объявило, что Варшава достигла официального соглашения с Вашингтоном о размещении на своей территории еще 1000 американских военнослужащих на семи различных базах, при этом общая численность американских войск, как ожидается, вырастет как минимум до 5 500 бойцов и командиров.

За три десятилетия после окончания "холодной войны" НАТО постоянно расширялась на восток, к границам России, несмотря на обязательство бывшего государственного секретаря США Джеймса Бейкера перед советским лидером Михаилом Горбачевым не размещать войска к востоку от объединенной Германии в 1990 году.

Начиная с 1999 года, Североатлантический альянс включил в свой состав всех членов почившего в бозе Варшавского договора: три бывшие советские республики и три бывшие югославские республики, а также установил программы оборонного «партнерства» со многими другими странами, включая Украину и Грузию, что подразумевает совместное обучение и передачу вооружения и военной техники.

Помимо проведения крупных учений и постепенного наращивания численности войск, США также разместили стартовые позиции ракет двойного назначения в Румынии и Польше. Последние, как опасается Москва, могут быть легко преобразованы из средств противоракетной обороны в крылатые ракеты «Томагавк» с ядерной боеголовкой, причем подлетное время в этом случае до столицы государства - Москвы и других ключевых военных и административных центров России составит всего лишь несколько минут.

В пятницу Генеральный штаб России ВС Российской Федерации озвучил условия, при возникновении которых Москва может наносить ядерный удар по противнику. Согласно существующей процедуре задействования ЯО, Москва вправе наносить ядерные удары после поступления информации об атаке вражескими баллистическими ракетами территории России либо ее союзников.

Также ядерный ответ с российской стороны может последовать за применением любого оружия массового поражения - «попыткой уничтожения государства».

«Военная активность Вооруженных сил Соединенных Штатов на западных границах России имеет откровенно недружественный характер. Интенсивность разведывательных полетов за последнее время резко возросла, а направленность боевой и оперативной подготовки свидетельствует только о одном - США и НАТО расценивают Россию как наиболее вероятного противника», - рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Между тем, по мнению военачальника, между Россией и странами Североатлантического альянса нет никаких противоречий, которые можно решать исключительно военным путем - ни территориальных, ни экономических, ни идеологических, ни, в конце концов, религиозных. Все имеющиеся в настоящее время разногласия можно решить путем переговоров и консультаций.

Помимо всего прочего, отметил генерал, войны бригадами не выигрываются (а численность американских войск в Польше примерно равняется этому соединению), а признаков оперативного и стратегического развертывания войск (сил) Североатлантического альянса нет.

Боеготовыми группировками мирного времени войну с таким противником как Россия, НАТО не выиграть.

Поэтому переброска несколько тысяч военнослужащих к западным границам России с военно-стратегической точки зрения ничего существенного за собой не влечет, кроме дальнейшего осложнения взаимных отношений, полагает Валерий Запаренко.

Наконец, как ранее писала «Газета.Ru», возможный конфликт между США и Россией не закончится какой-либо локальной перестрелкой. Он неизбежно примет характер затяжной мировой ракетно-ядерной войны. С самого начала с обеих сторон будет отмечаться неограниченное использование всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия. А это, в свою очередь, вызовет катастрофические последствия не только для воюющих, но и для всех других государств. Это отлично понимают информированные политики и военные и на Западе, и на Востоке.

Кроме того, причем это касается обоих государств, никто из российских или американских экспертов не может обозначить военно-политические цели подобного конфликта, укладывающиеся в несколько коротких тезисов, изложенных на одном листе бумаги.

Также никто пока не может назвать конкретные экономические и социально-политические причины и противоречия, которые привели бы к возникновению войны между США и РФ.

Михаил Ходаренок