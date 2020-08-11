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РИА Новости

Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

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Многоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем, сообщает Министерство обороны.

Как уточнили в ведомстве, сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к госгранице цели, поэтому специалисты приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В министерстве подчеркнули, что полет российского борта проходил строго в соответствии с международными правилами. Американские самолеты-разведчики госграницу не нарушили.

С начала июля военные более десяти раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России, а накануне Су-27 перехватил американский ЕР-3Е "Ариес" над Черным морем.

В Москве неоднократно подчеркивали, что такие полеты создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться них. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.

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