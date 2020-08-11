Первый полет: в России испытали вертолет Ка-52М «Аллигатор»

Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Модернизированный военный вертолет Ка-52 "Аллигатор" совершил свой первый полет, сообщили в Минпромторге России. На новой машине установлены усовершенствованная оптико-электронная система, новый цифровой привод и радиолокационный комплекс. До модернизации вертолет был испытан в Сирии, где и были выявлены его недостатки.

Компания "Вертолеты России», входящая в госкорпорацию «Ростех», впервые провела полет опытного образца новейшего модернизированного военного вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщил Минпромторг. Как подчеркнули в министерстве, на этой машине будут применены все лучшие технические решения. Они ранее были проверены на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт, уточнили в ведомстве.

На новом Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей.

Кроме того, вертолет оснащен новым цифровым приводом, позволяющим повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Помимо этого, модернизированная техника получила новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой, а также управляемую ракету с повышенной дальностью.

Обновленный вертолет можно использовать при любой температуре, в частности в арктических условиях. Шасси техники оснащено колесами с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. У вертолета также изменили интерьер кабины пилотов.

"Масштабная реконструкция и техническое перевооружение производства в рамках федеральной целевой программы позволили значительно расширить технологические возможности ААК "Прогресс" и приступить к выпуску более совершенной и надежной боевой техники - модернизированных вертолетов Ка-52 в интересах Вооруженных сил России", - констатировал глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал, что компания приступила к опытно-конструкторским работам по модернизации Ка-52 с учетом опыта его боевого применения по поручению министра обороны страны в прошлом году.

"Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей", - обратил внимание Богинский.

Летные испытания Ка-52М будут проводить специалисты разработчика (АО "НЦВ Миль и Камов") совместно со специалистами ААК "Прогресс". Некоторые этапы пройдут на территории предприятия-изготовителя, после чего машины передадут разработчику. Когда закончатся предварительные сдаточные испытания, начнутся государственные совместные испытания.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года.

Их строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края. Техника предназначена для ведения разведки, уничтожения танков и боевой техники, а также других вертолетов и самолетов.

Как показал опыт боевого применения вертолета в Сирии, боевой машине необходимы более мощное и современное вооружение, дополнительная защита экипажа, а также новое прицельно-навигационное оборудование.

В середине июня текущего года Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова разместил на портале госзакупок сведения об изготовлении и проведении испытаний двух Ка-52М. По данным «Интерфакса», испытания завершатся в 2022 году. Сообщается, что «Аллигатор» будет сопряжен с новой крылатой ракетой, которая фигурирует под названием «изделие 305». Стоимость работ оценивается примерно в 153,5 млн руб.

О том, что «Вертолеты России» создадут модернизированную версию Ка-52, еще в мае прошлого года рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

По его словам, обновленная техника приобретет новые системы электроснабжения и обнаружения целей, а также улучшенную защиту.

«Всех секретов мы раскрывать не будем. В машине обновляется система электроснабжения, оптико-электронные системы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличения возможностей применения вооружения в работе как по земле, так и по воздуху», - говорил тогда генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Лидия Мисник