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Австралия закупит подводные беспилотники для имитации субмарин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство Австралии направит около 11 млн австралийских долларов (8 млн долларов США) на приобретение учебных подводных автономных аппаратов, имитирующих различные типы субмарин и торпед.

По словам министр обороны Австралии Линды Рейнольдс, аппараты AUV62-AT помогут повысить боевые возможности национального флота.

«Эта учебная цель, использующая передовые технологии, сможет имитировать подводные лодки и торпеды, обеспечивая очень реалистичные сценарии боевой подготовки подводников, морской авиации и боевых групп надводных кораблей, – цитирует ее слова Naval Today. – Помимо того, что это разумное приобретение с точки зрения экономии средств, AUV62-AT поможет повысить навыки военнослужащих флота не только сейчас, но и в перспективе, по мере развития технологий борьбы с субмаринами».

Как сообщает Mil.Press FLOT, генеральным подрядчиком станет австралийский филиал шведской Saab, но к проекту привлекут и местные компании. В частности, BlueZone Group, располагающая производственными объектами в Ньюкасле, Перте и Мельбурне, получит подряд на поддержку эксплуатации, ремонта и технического обслуживания аппаратов AUV62-AT.

По данным Saab, AUV62-AT работает в нескольких режимах, что позволяет разыгрывать различные сценарии обучения. Аппарат может генерировать реалистичные подводные шумы и эхо, которые направляются на четко определенные расстояния и направления.

Модуль полезной нагрузки AUV62-AT включает преобразователь в хвостовой части, который отвечает за имитацию физических свойств подлодки, чтобы обеспечить реалистичность в ходе обучения.

Масса аппарата составляет около 620 кг. Работающий от литий-полимерной батареи беспилотник развивает максимальную скорость до 12 узлов. Глубина погружения – до 300 метров. Максимальная продолжительность миссии – 24 часа при скорости 4 узла.

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Страны
Австpалия
Швеция
Компании
SAAB
Проекты
Военные учения
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