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Бронированные мобильные пункты управления впервые применят на учении в ЦВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Современные мобильные аппаратные связи П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр» впервые будут применены на двустороннем учении общевойсковых армии Центрального военного округа (ЦВО), сообщила пресс-служба округа.

Мобильная комплексная аппаратная связи П-230Т предназначена для обеспечения всеми видами связи пунктов управления от оперативно-стратегического до тактического уровня. При этом акцент в техническом исполнении комплекса сделан на высокую мобильность и защищенность. В первую очередь П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления, что подразумевает защищенность комплекса и экипажа от стрелкового оружия и осколков.

Техническое оснащение данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи. Всего с начала года в подразделения связи ЦВО поступило более 10 единиц П-230Т.

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  • В новости упоминаются
Продукция
П-230Т
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
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