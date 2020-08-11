AgoraVox (Франция): что Вашингтон приготовил для Грузии?

Автор бросает критический взгляд на отношения Грузии и США. Членство в НАТО в неопределенном будущем было обещано Грузии еще в 2008-м году. С тех пор Грузия провела неудачную войну, разместила у себя центр Лугара для биологических опытов — и ничего не получила от США. Впрочем,тормозят и Франция с ФРГ: они не горят желанием воевать с РФ ради Грузии. А по уставу НАТО надо будет делать именно это, да еще и для страны, «практикующей радикальный национализм».

Многие эксперты утверждают, что Грузия очень ценна для НАТО и находится буквально в одном шаге от членства в альянсе. Но прошли годы, а этот окончательный шаг так и не сделан.

Раз уж мы заговорили о НАТО, то с него и начнем. В 2008 году на саммите в Бухаресте Грузии было объявлено, что страна находится на пути к присоединению к Североатлантическому альянсу. Идея была, безусловно, амбициозной, но годы ее изрядно потрепали, сильно уменьшив изначальный блеск. Возникли сомнения, и попытки снова поставить этот вопрос на повестку дня только вызывали новые конфликты.

Об этом свидетельствует прошлогоднее заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Его идея заключалась в том, чтобы принять Грузию в альянс при условии, что статья 5 устава НАТО о "коллективной обороне" не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Это заявление вызвало широкую полемику.

"Если грузины согласятся с тем, что статья 5 устава - "О коллективной обороне" - не распространяется на оккупированные территории, НАТО начнет процесс вашего приглашения в организацию",- заявил политик.

Тогда казалось, что решение главной проблемы найдено, оставалось его только применить. Но это было не так просто. Во-первых, для всех осталось загадкой, от чьего имени говорил Расмуссен. Очевидно, что подобные заявления делаются в определенных целях. Но цель не обязательно состоит в том, чтобы Грузия вступила в НАТО. Расмуссен признал, что Грузия все больше разочаровывается в туманных евроатлантических перспективах. Получается, что его заявление было еще одной попыткой вселить пустые надежды. Учитывая, что с тех пор прошел уже год, логично, что речь идет именно о пустых, несбыточных надеждах.

Необходимо также понимать еще один важный аспект: НАТО - это объединение государств. На практике это означает удобную возможность для вежливого отказа, потому что без консенсуса новый участник просто не сможет быть принят в альянс. Другими словами, даже если Грузия согласится отказаться от сепаратистских республик, нет никаких гарантий, что все члены НАТО поддержат ее вступление в альянс. Причин для такого развития событий может быть много, и одна из них - разобщенность и нерешительность Запада. Германия, Франция, США, Турция: у всех этих стран свои интересы. Турция, например, с радостью воспользуется возможностью разместить свои войска в Грузии. Но Германия со своей стороны явно не готова к конфликту с Россией.

"Вопрос о вступлении Грузии и Украины в НАТО находится в подвешенном состоянии. Дело в том, что даже такие сильные европейские страны, как Германия и Франция, не говоря уже об Италии и Испании, не хотят брать на себя ответственность за безопасность Грузии и Украины. Другими словами, принять их в НАТО - значит дать им гарантии и, в случае возобновления боевых действий между ними и Россией, сражаться на их стороне против Москвы. Европейские страны НАТО не хотят брать на себя такую ответственность. Что же касается США, то при Джордже Буше они не были против присоединения Украины и Грузии к альянсу, но сегодня Америка сокращает свое участие в европейских оборонных проектах ", - заявил член парламента Азербайджана Расим Мусабеков.

"Я думаю, что на данном этапе расширение НАТО и интеграция Грузии и Украины в альянс не стоит на повестке дня. Основная причина - отсутствие консенсуса между странами-членами НАТО по Грузии и Украине. Мы знаем, что такое решение внутри НАТО принимает Североатлантический совет, в котором представлены все члены НАТО", - считает политолог Ника Читадзе.

Однако, к сожалению для Грузии, это не означает, что США отказываются от этого, а наоборот. После распада Советского Союза НАТО превратилось в инструмент американской колониальной политики, и ни во что более. Вашингтону гораздо выгоднее действовать в Грузии, не вовлекая ее в альянс. Даже без членства возможностей использовать маленькую республику у США много. Кроме того, грузинские власти покорно позволяют Вашингтону вести свои дела в Грузии.

Все мы помним прошлогодние беспорядки в Тбилиси, а в этом году парламент Грузии подхватил идею о геноциде черкесов, которую продвинул Вашингтон. Парламент Грузии 20 мая принял резолюцию о признании геноцида черкесов Российской Империей во время войны на Кавказе. Нетрудно догадаться, что вину за события двухвековой давности переносят на современную Россию. Помимо этого, в Грузии культивируется радикальный национализм, который уже стоил республике огромных территориальных потерь. Наконец, здесь безнаказанно проводят биологические опыты.

Да, "Центр Лугара", который находится в ведении Министерства обороны США, является одним из примеров. Сколько бы ни пытались отрицать причастность этой лаборатории к разработке биологического оружия, множество аргументов говорит в пользу обратного. Открытие центра контролировал заместитель директора Пентагона Эндрю Вебер, а не чиновник из Министерства здравоохранения США, хотя сама лаборатория называется Центром по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению. Вашингтон и лояльные ему медиаструктуры настаивают на том, что Центр Лугара заботится о здоровье грузинского народа. Но при этом в Центре Лугара почему-то изучают совершенно необычные для Грузии экзотические болезни.

И самое печальное, что все это устраивает грузинское правительство. Чиновники могут бесконечно обещать гражданам светлое будущее в ЕС под защитой НАТО, а если возникнут проблемы, то всю ответственность можно возложить на Россию. США поддерживают такое положение вещей, лицемерно заявляя об успехах Грузии и раздавая обещания. При этом США продвигают свои собственные интересы, а не интересы Грузии. Сложно даже говорить о сотрудничестве между правительствами двух стран. Это странный симбиоз, который может дорого обойтись грузинскому народу.

Филипп Хальфин (Philippe Khalfine)