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Интерфакс-АВН

В общевойсковой армии на западе России проходит учебная проверка органов управления

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Военные учения ВС РФ
Военные учения ВС РФ.
Источник изображения: © Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - В 20-ой общевойсковой армии, которую считают одним из самых крупных объединений Вооруженных сил РФ, в рамках учения проходит проверка органов военного управления, сообщил в понедельник Западный военный округ (ЗВО).

"Всего к проверке органов военного управления гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа привлечено свыше 600 военнослужащих и более 150 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В рамках учения в Воронежской области в высшую степень боевой готовности приведены военнослужащие подразделений бригады управления армии, отмечается в сообщении.

"Дежурные силы бригады отработали работу системы оповещения, организацию и взаимодействие подчиненных подразделений для выхода в район боевого предназначения, а также совершили марш в назначенные районы. Связисты отработали действия в составе групп антитеррора для отражения атаки бандгрупп и развертывание каналов управления войсками армии в условиях радиопомех, противодействия систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

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