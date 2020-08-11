В общевойсковой армии на западе России проходит учебная проверка органов управления

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - В 20-ой общевойсковой армии, которую считают одним из самых крупных объединений Вооруженных сил РФ, в рамках учения проходит проверка органов военного управления, сообщил в понедельник Западный военный округ (ЗВО).

"Всего к проверке органов военного управления гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа привлечено свыше 600 военнослужащих и более 150 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В рамках учения в Воронежской области в высшую степень боевой готовности приведены военнослужащие подразделений бригады управления армии, отмечается в сообщении.

"Дежурные силы бригады отработали работу системы оповещения, организацию и взаимодействие подчиненных подразделений для выхода в район боевого предназначения, а также совершили марш в назначенные районы. Связисты отработали действия в составе групп антитеррора для отражения атаки бандгрупп и развертывание каналов управления войсками армии в условиях радиопомех, противодействия систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.