Войти
Интерфакс-АВН

Самарский РКЦ "Прогресс" покажет модель перспективной ракеты "Союз-5" на форуме "Армия"

647
0
0
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Источник изображения: https://ria.ru/20190904/1558318979.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" представит на форуме "Армия-2020" в Астрахани макет создаваемой в Самаре ракеты-носителя "Союз-5", сообщает пресс-служба предприятия.

"В экспозиции самарского "РКЦ "Прогресс" представлены макеты ракетно-космической техники собственной разработки: ракета-носитель "Союз-2" в масштабе 1:20, ракета-носитель "Союз-2" этапа 1В в масштабе 1:20, ракета-носитель "Союз-5" в масштабе 1:20, космический аппарат "Обзор-Р" в масштабе 1:10, малый космический аппарат "Аист-2Д" в масштабе 1:5", - сообщил РКЦ в понедельник.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. С этого года к его традиционным площадкам добавится полигон Ашулук в Астраханской области, где планируется продемонстрировать действие уникальной системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Деловая программа будет включать более 170 мероприятий.

АО "РКЦ "Прогресс" примет участие в работе форума в составе объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос". Выставочные стенды предприятий ракетно-космической отрасли будут расположены на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковной кубинке.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы.

В будущем ее планируется применять для выведения на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля "Орел", который ранее назывался "Федерация". Его пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на Международную космическую станцию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
БПЛА
МКС
Союз-2 РН
Союз-5 РН
Похожие новости
01.05.2020
«Мурло капитализма»
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 19:37
  • 3
Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ
  • 11.08 19:36
  • 1
Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН
  • 11.08 19:23
  • 20
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 11.08 19:10
  • 70
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.08 17:37
  • 3
Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В
  • 11.08 16:51
  • 1
Военнослужащие ЦВО защитили танки от ударных беспилотников
  • 11.08 15:25
  • 13
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 11.08 13:02
  • 32
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 11.08 12:11
  • 24
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 11.08 09:34
  • 168
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 11.08 08:02
  • 2
Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»
  • 11.08 06:53
  • 44
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 11.08 03:18
  • 12
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 11.08 00:21
  • 1
Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ
  • 10.08 23:48
  • 2
Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»