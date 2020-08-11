Самарский РКЦ "Прогресс" покажет модель перспективной ракеты "Союз-5" на форуме "Армия"

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" представит на форуме "Армия-2020" в Астрахани макет создаваемой в Самаре ракеты-носителя "Союз-5", сообщает пресс-служба предприятия.

"В экспозиции самарского "РКЦ "Прогресс" представлены макеты ракетно-космической техники собственной разработки: ракета-носитель "Союз-2" в масштабе 1:20, ракета-носитель "Союз-2" этапа 1В в масштабе 1:20, ракета-носитель "Союз-5" в масштабе 1:20, космический аппарат "Обзор-Р" в масштабе 1:10, малый космический аппарат "Аист-2Д" в масштабе 1:5", - сообщил РКЦ в понедельник.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. С этого года к его традиционным площадкам добавится полигон Ашулук в Астраханской области, где планируется продемонстрировать действие уникальной системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Деловая программа будет включать более 170 мероприятий.

АО "РКЦ "Прогресс" примет участие в работе форума в составе объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос". Выставочные стенды предприятий ракетно-космической отрасли будут расположены на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковной кубинке.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы.

В будущем ее планируется применять для выведения на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля "Орел", который ранее назывался "Федерация". Его пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на Международную космическую станцию.