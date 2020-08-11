Приведение в высшие степени боеготовности межвидовой группировки отрабатывают российские военные в Крыму

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Командно-штабная тренировка (КШТ) по управлению силами, которые дислоцируются в Крыму, началась на Черноморском флоте (ЧФ).

"Отрабатываются действия управлений и штабов по руководству силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия между штабами соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в понедельник.

К КШТ привлечены органы военного управления флота, штабы Крымской и Новороссийской военно-морских баз, а также штабы береговых соединений и морской авиации, сообщает штаб ЧФ.

По его данным, тренировка плановая, она проходит под управлением командующего войсками Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счёт систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".