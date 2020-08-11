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Деловая газета "Взгляд"

Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой

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Источник изображения: Сергей Карпухин/ТАСС

Космические ракеты-носители и корабли могут украсить хохломой, гжелью и гербами городов Золотого кольца, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома Федоскино. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции", – приводит РИА "Новости" слова Рогозина из программы Юрия Костина "Личные связи" в YouTube.

"Вторая идея у нас – это сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, их символы, чтобы рекламировать внутренний туризм", – добавил он.

Также Рогозин пожаловался на то, что у конкурентов "Роскосмоса" очень большие финансовые возможности.

"Когда у вас денег не как у красивой любовницы олигарха в тумбочке всегда бесконечное количество долларовых купюр, которые она может взять – это вот ситуация с нашими конкурентами, потому что у них денег куры не клюют, реально", – сказал глава "Роскосмоса".

"Бюджет НАСА при том, что они занимаются только гражданскими программами, примерно в 12 раз больше, чем у нас, про китайских коллег я вообще говорить не хочу", – добавил Рогозин.

По его словам, "Роскосмосу" приходится выбирать приоритеты в условиях "менее обильного финансирования и отсутствия в нашем Минфине энтузиастов космоса".

Рогозин заявил, что психологические тесты на пригодность к полету на Луну смогут пройти люди, готовые полностью отдать свою жизнь освоению космоса.

"Если это действительно уникальные энтузиасты космоса, которые готовы сгореть, но добиться своего, то это люди те, которые нам нужны", – сказал он.

Гендиректор "Роскосмоса" добавил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие "покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то" в приступе отчаяния – от них можно будет ожидать "чего угодно" во время полета.

Чтобы обеспечить полет человека к Луне, нужно будет внедрить большое количество новых технологий, заметил Рогозин. В их числе – переработка урины не просто в техническую воду, но и в питьевую, системы для выращивания пищи, а также развитая технология 3D-печати. С помощью принтеров нужно будет печатать, например, хрящи или кожу, если это потребуется для хирургической операции на орбите. Также 3D-печать понадобится для изготовления вышедших из строя деталей космической техники.

Рогозин также сообщил, что пилотируемая миссия на Марс – очень дорогое удовольствие, но "Роскосмос" будет готов организовать ее через лет десять при должном финансировании и "если нация скажет, что это нужно".

"Вопрос будет в том, что это будет очень дорого. И если страна будет готова профинансировать эту программу, если нация скажет, что это нужно, специалисты Роскосмоса обеспечат эту программу, я вам гарантирую", – сказал он.

Рогозин уточнил, что технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр у Луны, чтобы направить корабль к Марсу и провести посадку корабля на Красную планету, появятся у России "в течение 8-10 лет".

Напомним, что в 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата "Луна-25".После этого "Луну-26" планируется отправить в 2024 году, а через год – "Луну-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года. В 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также "Луны-29" для доставки тяжелого лунохода.

В июле глава "Роскосмоса" сообщил, что Россия работает над созданием ядерного космического двигателя, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.

Ранее Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Илона Маска. Также он заявил о преодолении проблем с космической техникой.


Ксения Панькова

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Рогозин Дмитрий
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13 комментариев
№1
11.08.2020 07:09
Новости космонавтики Росии: Рогозин высказался, Рогозин предложил, Рогозин считает, Рогозин напомнил, Рогозин заявил, Рогозин: "Рф сможет", Рогозин допускает, Рогозин допустил...
перефразирую: нет Рогозина - нет космоса
+1
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№2
11.08.2020 08:15
Цитата, q
"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома Федоскино. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции"
А ещё матрёшка, балалайка...
Цитата, q
"Когда у вас денег не как у красивой любовницы олигарха в тумбочке всегда бесконечное количество долларовых купюр, которые она может взять – это вот ситуация с нашими конкурентами, потому чгто у них денег куры не клюют, реально", – сказал глава "Роскосмоса".
Зависть - смертный грех. Не знаю, чему он больше завидует, красивой любовнице, или деньгам в тумбочке. Зы.
+1
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№3
11.08.2020 09:54
Цитата, q
Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома Федоскино. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли

Как тебе такое, Илон Маск? (с)
+3
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№4
11.08.2020 10:16
а давайте ещё баб в кокошниках заставим ходить в Роскосмосе, а мужиков в косоворатках ...если уже это единственный креатив доступный компании...

совсем из ума уже выжил...
+4
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№5
11.08.2020 10:26
Ракету все равно красят, расходуя на это сотни килограммов краски.
И различные "пленки с рисунками" лейблов участников расклеивают.

Кстати, самолеты свои Авиакомпании "расцвечивают" в свои  цвета.

Если предложенная Рогозиным "хохлома" не будет выходить за рамки существующего на окраску ракеты бюджета. то ...

"Какие у Вас есть доказательства?". что это ... противопоказано? Конкретно.
+1
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№6
11.08.2020 10:35
Молитвами нужно опоясать и иконками, тогда точно каждую ступень по несколько раз запустить сможем.
+3
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№7
11.08.2020 10:41
Цитата, wedmed5 сообщ. №6
Молитвами нужно опоясать и иконками,

Кстати, вполне себе вариант, если РПЦ благословение даст на это, а также не будет выходить за рамки бюджета на окраску ракеты.

Кстати, а почему Вы про мусульман и буддистов в России не подумали?
Они по вашему уже не россияне?
0
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№8
Удалено / Оскорбление
№9
11.08.2020 13:50
Цитата, liv444 сообщ. №7
Кстати, вполне себе вариант, если РПЦ благословение даст на это, а также не будет выходить за рамки бюджета на окраску ракеты.

Уже дал! 8-)))

0
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№10
11.08.2020 14:13
Цитата, liv444 сообщ. №7
Кстати, вполне себе вариант, если РПЦ благословение даст на это, а также не будет выходить за рамки бюджета на окраску ракеты.
Вы их плохо знаете - им еще и заплатить надо, а то проклянут..
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№11
11.08.2020 14:16
Цитата, ID: 19334 сообщ. №9
Уже дал! 8-)))

Освящение и крестоцелование вижу.
Наклеек икон и наклеек с молитвами на борту ракеты  - нет.

Кстати. этот ритуал вполне не только в космосе используется.
Кроме того. это признак не только пост-советской России. но и до-советской.

Вы вот сами. с чем "несогласный". с таким освящением в пост-советский период или с до-советский?
Или " я с обоими несогласный"(ц)
0
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№12
11.08.2020 14:18
Цитата, gerrfrost сообщ. №10
Вы их плохо знаете - им еще и заплатить надо, а то проклянут..

Знаю.
И коньяк после такого освящения. на банкетах. они пьют как воду.
И что с того?
0
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№13
11.08.2020 15:25
Да ладно вам, если немного орнамента национального нанесут чего плохого то в этом? По мне так и не плохо, нейтрально положительно)
0
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