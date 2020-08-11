На форуме "Армия" впервые представят кластер Военно-морского флота РФ

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа, впервые будет представлен кластер ВМФ. Об этом сообщил главком Военно-морского флота России Николай Евменов.

"В нем будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота", - уточнил адмирал, которого процитировал в пресс-релизе Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Среди основных составляющих кластера Военно-морского флота главком ВМФ отметил статическую экспозицию образцов вооружения, военной и специальной техники и динамический показ натурных образцов. Он также обратил внимание на стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающих вооружение, военную и специальную технику в военно-морской сфере. Таких стендов на Международном военно-техническом форуме "Армия" будет 18.

Надо иметь в виду, что нынешнего года к традиционным площадкам форума добавится полигон "Ашулук" в Астраханской области. Там организаторы большого армейского смотра планируют, в том числе, продемонстрировать в действии уникальную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Что же касается деловой программы форума, то будет включать более 170 различных мероприятий.

Юрий Гаврилов