Военные построили трубопровод, который обеспечит Симферополь пресной водой

В понедельник в Крыму запустили трубопровод, соединяющий столицу республики с Тайганским водохранилищем. Его по просьбе местных властей в рекордно короткое время построили военные.

На церемонию открытия этой "пресной" линии из Москвы в Симферополь прилетел замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Там он встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"С 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного, Западного и Восточного военных округов проведено развертывание магистрального водопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища, - напомнил на торжественном митинге генерал армии Булгаков. - Пусконаладочные работы завершены, подача воды организована". Позже замминистра обороны сказал журналистам, что основная сложность работы заключалась в непростом рельефе, с которым столкнулись военные трубопроводчики. Им пришлось, в частности, установить 45 перекачивающих станций.

В свою очередь, Сергей Аксенов уточнил, что все расходы по строительству этой водной трассы взяло на себя Минобороны.. "Думаю, ситуация выровняется. Для Симферополя, по крайней мере, совсем критичные времена ушли, - отметил глава Крыма. Именно он в начале июля обратился к министру обороны Сергею Шойгу за помощью в прокладке трубопровода до Симферопольского водохранилища. К выполнению этой задачи привлекли около 800 военнослужащих и почти 200 единиц инженерной техники. Военные проложили 15 линий трубопровода общей протяженностью более 900 км. Благодаря этому в Симферопольское водохранилище теперь перекачивается до 50 тыс. кубометров воды в сутки.

Стоит иметь в виду, что по присоединения полуострова к России около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После референдума Украина его перекрыла.

В начале нынешнего года, который Сергей Аксенов называл одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет, в Крыму обмелели многие водохранилища. Особенно напряженная ситуация сложилась в Симферополе. В городе даже пришлось разработать график подачи воды населению, но привести его в действие, к счастью, не потребовалось.

В начале лета в крымскую столицу впервые начали подавать артезианскую воду из скважин после реконструкции двух водозаборов. Но при потребности Симферополя в 150-160 тыс. кубометров они обеспечивали лишь треть этого объема. С введением в строй построенного военными трубопровода от Тайганского водохранилища ситуация дефицитом в воды в столице Крыма будет не столь острой.

Юрий Гаврилов