Forbes сравнил российского "Охотника" с ударными беспилотниками США

Американские СМИ попытались проанализировать перспективы развития ударных беспилотных летательных аппаратов в России и США.

Как пишет Forbes, Россия намерена принять на вооружение тяжелый БПЛА С-70 "Охотник" уже в 2024 году, а не в 2025 году, как предполагалось ранее.

Автор публикации отмечает, что "Охотник" может нести около 6000 тонн бомбовой нагрузки. Причем речь идет не только об авиабомбах и ракетах класса "воздух-поверхность". Дрон также способен применять ракеты "воздух-воздух" и разведывательное оборудование. А его конструкция в виде летающего крыла значительно снижает заметность крупного аппарата.

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Peaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах. По этой причине С-70 явно превосходит "американца".

Сравнение с проектом другого ударного палубного дрона X47B тоже оказалось не в пользу американских разработчиков. Дело в том, что изначально создаваемый как ударный беспилотник с элементами стелс-технологий, со временем он "эволюционировал" в разведчика, а затем и вовсе в топливозаправщик.

Еще один разрабатываемый в США аппарат MQ-25 Stingray, позиционируемый как многофункциональный комплекс, должен был принят на вооружение в 2024 году, но из-за модернизации авианосцев этот срок может быть сдвинут на три года. К тому же Stingray не обладает малозаметностью, и пока не понятно, способен ли он вообще участвовать в наступательных операциях.

Также сообщается, что в США идут долгосрочные испытания беспилотника XQ-28 Valkyrie, который также не может похвастаться малозаметностью, и при этом имеет грузоподъемность лишь 450 килограммов.

Таким образом аналогов российскому малозаметному и обладающему хорошим вооружением "Охотнику" в США пока нет. Forbes приходит к ожидаемому выводу: несмотря на то, что США раньше приступили к разработке боевых беспилотников, в итоге они могут отстать в этом направлении от России. Особенно, если учесть тот факт, что после принятия "Охотника" на вооружение российские конструкторы получат возможность усовершенствовать его, основываясь на опыте реального использования аппарата.

Михаил Русин