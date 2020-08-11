Войти
Российская газета

Forbes сравнил российского "Охотника" с ударными беспилотниками США

878
0
0
Источник изображения: РИА Новости

Американские СМИ попытались проанализировать перспективы развития ударных беспилотных летательных аппаратов в России и США.

Как пишет Forbes, Россия намерена принять на вооружение тяжелый БПЛА С-70 "Охотник" уже в 2024 году, а не в 2025 году, как предполагалось ранее.

Автор публикации отмечает, что "Охотник" может нести около 6000 тонн бомбовой нагрузки. Причем речь идет не только об авиабомбах и ракетах класса "воздух-поверхность". Дрон также способен применять ракеты "воздух-воздух" и разведывательное оборудование. А его конструкция в виде летающего крыла значительно снижает заметность крупного аппарата.

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Peaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах. По этой причине С-70 явно превосходит "американца".

Сравнение с проектом другого ударного палубного дрона X47B тоже оказалось не в пользу американских разработчиков. Дело в том, что изначально создаваемый как ударный беспилотник с элементами стелс-технологий, со временем он "эволюционировал" в разведчика, а затем и вовсе в топливозаправщик.

Еще один разрабатываемый в США аппарат MQ-25 Stingray, позиционируемый как многофункциональный комплекс, должен был принят на вооружение в 2024 году, но из-за модернизации авианосцев этот срок может быть сдвинут на три года. К тому же Stingray не обладает малозаметностью, и пока не понятно, способен ли он вообще участвовать в наступательных операциях.

Также сообщается, что в США идут долгосрочные испытания беспилотника XQ-28 Valkyrie, который также не может похвастаться малозаметностью, и при этом имеет грузоподъемность лишь 450 килограммов.

Таким образом аналогов российскому малозаметному и обладающему хорошим вооружением "Охотнику" в США пока нет. Forbes приходит к ожидаемому выводу: несмотря на то, что США раньше приступили к разработке боевых беспилотников, в итоге они могут отстать в этом направлении от России. Особенно, если учесть тот факт, что после принятия "Охотника" на вооружение российские конструкторы получат возможность усовершенствовать его, основываясь на опыте реального использования аппарата.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-25 Stingray
MQ-9 Reaper
X-47B
Проекты
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
11.08.2020
Forbes (США): Россия пытается добиться превосходства в области малозаметных беспилотников
25.03.2019
Разбомбить Россию и Китай: чем будут воевать ВВС США
31.10.2016
Летающие роботы наступают
16.05.2013
Флот с нечеловеческим лицом
19.12.2012
Малозаметный палубный БЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 19:37
  • 3
Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ
  • 11.08 19:36
  • 1
Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН
  • 11.08 19:23
  • 20
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 11.08 19:10
  • 70
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.08 17:37
  • 3
Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В
  • 11.08 16:51
  • 1
Военнослужащие ЦВО защитили танки от ударных беспилотников
  • 11.08 15:25
  • 13
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 11.08 13:02
  • 32
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 11.08 12:11
  • 24
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 11.08 09:34
  • 168
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 11.08 08:02
  • 2
Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»
  • 11.08 06:53
  • 44
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 11.08 03:18
  • 12
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 11.08 00:21
  • 1
Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ
  • 10.08 23:48
  • 2
Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»