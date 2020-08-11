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ТАСС

Рогозин: проекты Роскосмоса могут повторить судьбу "Бурана" при сокращении финансирования

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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» в РКК «Энергия»
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» в РКК «Энергия».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Этот корабль совершил всего один полет – в 1988 году

ТАСС, 10 августа. Если финансирование российских космических программ сократится, некоторые проекты просто закроются, как это произошло с системой "Энергия - Буран". Такими опасениями поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи".

"Рядом с нами находится комплекс стартовых позиций сверхтяжелого класса "Энергия - Буран". Три комплекса построено, это циклопические сооружения. В них залито бетона <...> на миллиарды долларов. И ради чего? Ради того, чтобы совершить всего лишь два пуска. <…> Второй "Буран" до сих пор стоит в ангаре, он уже весь покрыт пылью, грязью, падает потолок", - сказал Рогозин.

"Я боюсь, что какие-то вещи, которые мы начнем, потом вдруг какому-то руководству или какому-нибудь деятелю из Минфина и так далее не понравятся. И они нам скажут, что у них нет денег. И колоссальный труд, и самореализация огромного количества людей будут остановлены", - выразил опасение он.

Глава госкорпорации подчеркнул, что такая ситуация станет трагедией, которая приведет "к физической смерти целого поколения новых инженеров и конструкторов".

Рогозин добавил, что для эффективной реализации российских программ освоения космоса в правительстве должны работать люди, "которые думают <...> в том числе о том, чтобы обеспечить в космической сфере важные, значимые результаты" и готовы взаимодействовать с Роскосмосом.

Ранее в министерстве финансов предложили сократить расходы на космические программы на 60 млрд рублей в 2021-2023 годах. В Роскосмосе в связи с этим выразили обеспокоенность, отметив также, что подобная инициатива может привести к острой дискуссии в правительстве.

Проект "Энергия - Буран"

В состав ракетно-космического комплекса "Энергия - Буран" входили универсальная сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия", орбитальный корабль "Буран", а также средства наземной космической инфраструктуры. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании этого комплекса было принято в 1976 году, а 15 ноября 1988 года состоялся первый и единственный беспилотный полет "Бурана". Он же стал вторым и последним запуском "Энергии".

Ракета-носитель могла выводить на орбиту грузы массой до 100 т. "Буран" был рассчитан на 100 полетов, численность его экипажа могла достигать 10 человек. В создании системы "Энергия - Буран" было задействовано 1206 предприятий СССР. В 1992 году преимущественно из-за нехватки финансирования про программу орбитальных челноков закрыли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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