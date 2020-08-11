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ТАСС

Рогозин: РФ сможет отправить человека на Марс через 8-10 лет, но это будет очень дорого

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Фотография поверхности Марса, сделанная марсоходом Curiosity
Фотография поверхности Марса, сделанная марсоходом Curiosity.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech/MSSS via AP

Он отметил, что если страна будет готова профинансировать эту программу и если нация скажет, что это нужно, специалисты Роскосмоса обеспечат эту программу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Средства доставки людей на Марс появятся в России через 8-10 лет. Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей на видеохостинге YouTube и на телеканале "Мир".

"Технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и даже обеспечить посадку корабля на Марс, у нас будут в течение 8-10 лет", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Роскосмоса, это будет очень дорого. "Если страна будет готова профинансировать эту программу и если нация скажет, что это нужно, специалисты Роскосмоса обеспечат эту программу, я вам гарантирую", - подчеркнул он.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в программе "Евразия. Дословно" на телеканале "Мир-24" отметил, что в РФ создается корабль "Орел" для полета за пределы низкой околоземной орбиты - к Луне или к Марсу, когда придет время.

Первый полет пилотируемого корабля "Орел" без экипажа запланирован на конец 2023 года с космодрома Восточный. В мае 2019 года в презентации Рогозина сообщалось, что госкорпорация планирует высадку человека на Луну в 2030 году.

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