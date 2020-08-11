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ТАСС

Будущий корабль-музей "Сметливый" вывели из дока после ремонта в Севастополе

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Сторожевой корабль "Сметливый"
Сторожевой корабль "Сметливый".
Источник изображения: © Карина Сапунова/ТАСС

Ранее он был занесен в книгу рекордов Вооруженных сил РФ за двукратное превышение проектного срока службы

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Сторожевой корабль "Сметливый", который в будущем станет музеем, выведен из ремонтного дока в Севастополе.

Корабль из дока 13-го Судоремонтного завода Черноморского флота выводили два буксира: один вытягивал его из дока в бухту, другой направлял, чтобы "Сметливый" не коснулся стенок. В бухте присоединился третий буксир, который обеспечивает страховку в ходе операции.

"Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота выведен из ремонтного дока. Он будет ошвартован на причале для проведения следующего этапа работ по его эксплуатации в качестве корабля-музея", - сообщили ТАСС в пресс-службе Черноморского флота. Ремонт проводится в доке "Северный" в Севастополе. На "Сметливом" останется экипаж сокращенного состава, который будет обеспечивать его живучесть.

В пресс-службе отметили, что корабль примечателен не только благодаря своей истории и техническим характеристикам, но и сроку службы. В 2019 году исполнилось 50 лет с момента подъема флага и включения его в состав ВМФ. В начале 2020 года "Сметливый" за двукратное превышение проектного срока службы был занесен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.

"Сметливый" был спущен на воду в 1967 году, в следующем году зачислен в список кораблей Черноморского флота. Несмотря на возраст, именно "Сметливый" в последние годы привлекался для наблюдения за кораблями НАТО, заходящими в Черное море, а также учениями кораблей стран альянса. В октябре 2019 года сторожевик был выведен из состава сил постоянной готовности флота.

Корабли проекта 01090 (подобные "Сметливому") "признаны одними из самых красивых в мире по корабельной архитектуре. Их называли "поющими фрегатами" - на корветах были поставлены первые газотурбинные установки, причем они были авиационными и при движении корабля издавали непривычный звук.

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