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ЦАМТО

Компания Cascade Aerospace обеспечит обслуживание самолета C-130B ВВС Бангладеш

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Первый подготовленный для передачи ВВС Бангладеш военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules (Hercules C.Mk 5) американского производства из состава Королевских ВВС Великобритании (американский военный номер 99-5497, бангладешский ре
Первый подготовленный для передачи ВВС Бангладеш военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules (Hercules C.Mk 5) американского производства из состава Королевских ВВС Великобритании (американский военный номер 99-5497, бангладешский регистрационный номер S3-AGE) . Кембридж (Великобритания), 12.07.2019.
Источник изображения: Dobby (@tink_norfolk) (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

ЦАМТО, 10 августа. Канадская компания Cascade Aerospace объявила о победе в тендере, предусматривающем проверку технического состояния конструкции и проведение специальных инспекций (6 раз в год), а также выполнение других работ по техобслуживанию самолета ВТА C-130B ВВС Бангладеш.

Контракт подписан Генеральным директоратом оборонных закупок Бангладеш (DGDP) и Cascade Aerospace.

Начиная с осени 2020 года, Cascade Aerospace будет выполнять инспекции для проверки технического состояния конструкции и специальные инспекции, ремонт компонентов, а также проводить дополнительные работы по техническому обслуживанию самолета в соответствии с программой технического обслуживания ВВС Бангладеш.

Это первый контракт между Cascade Aerospace и правительством Бангладеш. Компания рассчитывает на формирование долгосрочного сотрудничества с Бангладеш в рамках поддержки парка самолетов ВТА ВВС страны.

Все работы по заключенному контракту будут выполняться на предприятии Cascade Aerospace в Эбботсфорде (Канада).

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Канада
Продукция
C-130
Проекты
2020-й год
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