Компания Cascade Aerospace обеспечит обслуживание самолета C-130B ВВС Бангладеш

ЦАМТО, 10 августа. Канадская компания Cascade Aerospace объявила о победе в тендере, предусматривающем проверку технического состояния конструкции и проведение специальных инспекций (6 раз в год), а также выполнение других работ по техобслуживанию самолета ВТА C-130B ВВС Бангладеш.
Контракт подписан Генеральным директоратом оборонных закупок Бангладеш (DGDP) и Cascade Aerospace.
Начиная с осени 2020 года, Cascade Aerospace будет выполнять инспекции для проверки технического состояния конструкции и специальные инспекции, ремонт компонентов, а также проводить дополнительные работы по техническому обслуживанию самолета в соответствии с программой технического обслуживания ВВС Бангладеш.
Это первый контракт между Cascade Aerospace и правительством Бангладеш. Компания рассчитывает на формирование долгосрочного сотрудничества с Бангладеш в рамках поддержки парка самолетов ВТА ВВС страны.
Все работы по заключенному контракту будут выполняться на предприятии Cascade Aerospace в Эбботсфорде (Канада).