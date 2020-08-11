Компания Cascade Aerospace обеспечит обслуживание самолета C-130B ВВС Бангладеш

Первый подготовленный для передачи ВВС Бангладеш военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules (Hercules C.Mk 5) американского производства из состава Королевских ВВС Великобритании (американский военный номер 99-5497, бангладешский регистрационный номер S3-AGE) . Кембридж (Великобритания), 12.07.2019.

ЦАМТО, 10 августа. Канадская компания Cascade Aerospace объявила о победе в тендере, предусматривающем проверку технического состояния конструкции и проведение специальных инспекций (6 раз в год), а также выполнение других работ по техобслуживанию самолета ВТА C-130B ВВС Бангладеш.

Контракт подписан Генеральным директоратом оборонных закупок Бангладеш (DGDP) и Cascade Aerospace.

Начиная с осени 2020 года, Cascade Aerospace будет выполнять инспекции для проверки технического состояния конструкции и специальные инспекции, ремонт компонентов, а также проводить дополнительные работы по техническому обслуживанию самолета в соответствии с программой технического обслуживания ВВС Бангладеш.

Это первый контракт между Cascade Aerospace и правительством Бангладеш. Компания рассчитывает на формирование долгосрочного сотрудничества с Бангладеш в рамках поддержки парка самолетов ВТА ВВС страны.

Все работы по заключенному контракту будут выполняться на предприятии Cascade Aerospace в Эбботсфорде (Канада).