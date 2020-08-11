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ТАСС

Российский беспилотник-вертолет для МЧС представят на "Армии-2020"

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БЛА АО "НПП "Радар ммс"
Беспилотный 45-килограммовый летательный аппарат, разработанный АО "НПП "Радар ммс".
Источник изображения: rg.ru

Беспилотный вертолет имеет массу 45 кг и может выполнять полет на высоте до 1 500 м в течение 2 часов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа, предназначенный для поисково-спасательных операций, будет продемонстрирован на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Радар ммс", являющейся разработчиком и производителем БЛА.

"Предприятие впервые представит на "Армии-2020" многоцелевой комплекс на базе беспилотной авиационной системы вертолетного типа", - сообщили в компании. Как подчеркнули в "Радар ммс", комплекс был разработан для Поисково-спасательной службы (ПСС) МЧС Санкт-Петербурга. "Комплекс в 2019 году был передан ПСС, в составе которого принимает участие в поисково-спасательных операциях", - добавили в компании.

"Данный беспилотник является полностью отечественным продуктом и единственным в России БЛА вертолетного типа, успешно прошедшим испытания с различными нагрузками в вертикальной аэродинамической трубе в ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского", - добавили в "Радар ммс".

Многоцелевой комплекс состоит из БЛА вертолетного типа и наземной мобильной станции управления на базе микроавтобуса Ford Transit. Беспилотный вертолет, входящий в состав комплекса, имеет массу 45 кг и может выполнять полет на высоте до 1 500 м в течение 2 часов.

В зависимости от поставленных задач аппарат комплектуется различной целевой нагрузкой - малогабаритной мультиспектральной камерой, дозиметром гамма-излучения, звуковещательным оборудованием, прожектором, контейнером, магнитометрической системой и малогабаритным радиолокатором. Специальное программное обеспечение управления беспилотником позволяет формировать маршрут полета с учетом трехмерной модели местности.

"Армия-2020"

Международный военно-технический форум "Армия-2020" продлится с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот" в Кубинке. Также с этого года к его традиционным площадкам добавится полигон Ашулук в Астраханской области, где планируется продемонстрировать действие уникальной системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Деловая программа будет включать более 170 мероприятий.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Радар ммс
ЦАГИ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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