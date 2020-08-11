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ТАСС

Рогозин напомнил о разработке российского ядерного космического буксира

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Он отметил, что такой аппарат, ускоряясь за счет постоянной работы двигателей, способен преодолеть гравитацию Солнца и огромные расстояния

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия является лидером в создании технологий, необходимых для покорения дальнего космоса. Об этом сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей на видеохостинге YouTube и телеканале "Мир".

"С точки зрения создания технологий для покорения дальнего космоса, я думаю, что у Российской Федерации, у нынешней России лидерские позиции. Я имею в виду те работы, которые мы ведем по космическому ядерному реактору и буксиру, который будет на космическом ядерном реакторе", - сказал Рогозин.

По его словам, именно такой аппарат, ускоряясь за счет постоянной работы двигателей, способен преодолеть гравитацию Солнца и огромные расстояния.

Работы по созданию ядерного буксира ведутся Исследовательским центром им. М. В. Келдыша и КБ "Арсенал" в Санкт-Петербурге. Космический буксир, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, планируется запустить в 2030 году.

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Россия
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Роскосмос
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