Войти
ТАСС

Военный вертолет Ка-52М "Аллигатор" совершил первый полет

763
0
+3
Ка-52
Ка-52.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

На новом вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Вертолеты России" провели первый полет опытного образца новейшего модернизированного военного вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщил Минпромторг РФ.

"В ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт", - сообщили в министерстве.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный вертолет также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью, говорится в сообщениях Минпромторга и "Вертолетов России".

Вертолет можно эксплуатировать при любой температуре, в том числе в арктических условиях. Его шасси оснащено колесами с более высокой несущей способностью и износостойкостью, светотехническим оборудованием на базе светодиодов, применен новый интерьер кабины пилотов. "Масштабная реконструкция и техническое перевооружение производства в рамках федеральной целевой программы позволили значительно расширить технологические возможности ААК "Прогресс" и приступить к выпуску более совершенной и надежной боевой техники - модернизированных вертолетов Ка-52 в интересах Вооруженных сил России", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как сказал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, к опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения компания приступила по поручению министра обороны РФ в прошлом году. "Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей", - отметил Богинский.

Летные испытания Ка-52М будут проводиться специалистами разработчика (АО "НЦВ Миль и Камов") совместно со специалистами ААК "Прогресс". Часть этапов пройдет на территории предприятия-изготовителя, а затем машины передадут разработчику. По окончании предварительных сдаточных испытаний начнутся государственные совместные испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Прогресс Сазыкина
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Арктика
АФАР
Гособоронзаказ
Похожие новости
11.08.2020
Первый полет: в России испытали вертолет Ка-52М «Аллигатор»
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
20.05.2014
Конкурировать - значит меняться
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 19:37
  • 3
Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ
  • 11.08 19:36
  • 1
Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН
  • 11.08 19:23
  • 20
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 11.08 19:10
  • 70
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.08 17:37
  • 3
Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В
  • 11.08 16:51
  • 1
Военнослужащие ЦВО защитили танки от ударных беспилотников
  • 11.08 15:25
  • 13
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 11.08 13:02
  • 32
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 11.08 12:11
  • 24
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 11.08 09:34
  • 168
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 11.08 08:02
  • 2
Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»
  • 11.08 06:53
  • 44
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 11.08 03:18
  • 12
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 11.08 00:21
  • 1
Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ
  • 10.08 23:48
  • 2
Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»