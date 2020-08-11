Международный военно-технический форум "Армия-2020" в Амурской области будет представлен на двух площадках

ЦАМТО, 10 августа. В Амурской области в конце августа состоятся мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2020".

В Приамурье форум будет представлен на двух площадках в городе Белогорск. Выбор места обусловлен нахождением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.

На выставках будет показано более 30 образцов современного вооружения и техники, поступающей в войска объединения. Будут организованы площадки с демонстрацией нового стрелкового оружия, экипировки "Ратник", а также различных комплексов связи, разведки и других современных образцов.

Для посетителей будут представлены показательные тактические действия общевойсковых подразделений в современном бою, артиллерии, разведки и других войсковых подразделений с применением холостых боеприпасов и средств имитации.

В ходе форума будет уделено повышенное внимание санитарным правилам сохранения здоровья военнослужащих и посетителей. Все площадки будут работать на отрытых территориях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.