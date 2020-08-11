Войти
Интерфакс-АВН

Рогозин допускает существование внеземной жизни

488
0
-1
Главным инструментом поиска внеземных цивилизаций являются радиотелескопы
Главным инструментом поиска внеземных цивилизаций являются радиотелескопы.
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Жизнь за пределами Земли должна существовать, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Мир 24".

По его словам, одна из задач человечества в дальнем космосе - это поиски внеземной жизни.

Ранее старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов высказал в интервью "Интерфаксу" мнение, что инопланетяне могут не идти на контакт с человечеством, потому что считают людей недоразвитыми.

"Инопланетяне на нас смотрят как на идиотов, как на недоразвитых. Может быть, они нас огородили своеобразным экраном на всю Галактику и ко всем сотням миллиардов звезд отправляют предупреждение, что цивилизация рядом с Карликовой звездой, которую мы называем Солнцем, опасна. Туда лучше не приближаться, потому что знания, которые вы подарите землянам, могут быть ими использованы для создания очередной супербомбы или суперотравы для собственного населения", - предположил Смирнов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
30.03.2020
Специалисты НПО Лавочкина продолжают управление обсерваторией "Спектр-РГ"
02.09.2019
Рогозин: российская обсерватория "Спектр-РГ" удалилась от Земли на 1,6 млн км
15.07.2019
"Поймали Солнце": Россия совершила запуск года
17.06.2019
"Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" вывезли на стартовый стол Байконура
12.05.2014
Россия начнет колонизацию Луны в 2030 году
21.10.2013
Роскосмос и РАН создадут программу по борьбе с астероидами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 19:37
  • 3
Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ
  • 11.08 19:36
  • 1
Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН
  • 11.08 19:23
  • 20
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 11.08 19:10
  • 70
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.08 17:37
  • 3
Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В
  • 11.08 16:51
  • 1
Военнослужащие ЦВО защитили танки от ударных беспилотников
  • 11.08 15:25
  • 13
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 11.08 13:02
  • 32
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 11.08 12:11
  • 24
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 11.08 09:34
  • 168
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 11.08 08:02
  • 2
Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»
  • 11.08 06:53
  • 44
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 11.08 03:18
  • 12
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 11.08 00:21
  • 1
Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ
  • 10.08 23:48
  • 2
Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»