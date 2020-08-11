Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой СБ ООН

ЦАМТО, 10 августа. Проект резолюции США по оружейному эмбарго против Тегерана представляет собой угрозу Совбезу ООН. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США подготовили проект резолюции СБ ООН по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, документ планируется рассмотреть в ближайшей перспективе, напоминает агентство.

"Этот проект в большей степени является угрозой для Совета безопасности ООН, механизмов СБ, а не для Ирана. Злоупотребляя Совбезом как инструментом, США хотят его ослабить, ликвидировать или же подчинить себе. Необходима бдительность", – сказал А.Мусави на брифинге 10 августа.

Он также выразил надежду на то, что "США в вопросе оружейного эмбарго не преуспеют".

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго, отмечает "РИА Новости".