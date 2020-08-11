Рогозин опасается срыва космических проектов в случае урезания финансирования

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Амбициозные долгосрочные российские проекты в сфере космоса могут повторить судьбу "Бурана" в случае урезания финансирования, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я боюсь, что какие-то вещи, что мы начнем, потом какому-то руководству или какому-то деятелю из Минфина не понравятся и они нам скажут, что у них нет денег. И колоссальный труд и самореализация огромного количества людей будет остановлена", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Мир-24", вспоминая о судьбе проекта "Энергия-Буран".

По его словам, подобная ситуация станет "трагедией, которая приведет просто к физической смерти нового поколения инженеров и конструкторов".

Глава Роскосмоса отметил, что для обеспечения значимых результатов в космической сфере необходимо наличие в правительстве людей, которые "думают не только о своей карьере".

"Я хочу понять с кем я имею дело во власти. Президент поддерживает, а вот остальные поддерживают или нет? Посмотрим", - добавил Рогозин.