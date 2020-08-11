ВМС США приняли на вооружение 22-й боевой корабль прибрежной зоны LCS

ЦАМТО, 10 августа. Минобороны США объявило о состоявшейся 8 августа церемонии ввода в боевой состав ВМС США нового боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) – LCS-19 "Сент-Луис" класса "Фридом".

LCS-19 "Сент-Луис" является 22-м кораблем LCS и 10-м кораблем версии "Фридом", переданным ВМС США. Церемония закладки киля LCS-19 состоялась 17 мая 2017 года, крещение – 19 декабря 2018 года. Приемочные испытания корабля завершились в декабре 2019 года, а 6 февраля 2020 года он был передан командованию ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам.

В настоящее время на разных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Куперстаун" (LCS-23), "Маринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27) и "Кливленд" (LCS-31).

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

"Фридом" представляет собой стальной корабль длиной 115,3 м, шириной 17,5 м и водоизмещением 2862 т, оборудованный алюминиевой надстройкой. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Корабль оснащен автоматизированной системой боевого управления COMBATSS-21, разработанной с применением алгоритмов системы управления оружием "Иджис", отличается высоким уровнем автоматизации, вооружен ЗРК RAM и 57-мм АУ Mark-110, обладающей скорострельностью 220 выстр./мин. Корабль легко реконфигурируется и может оснащаться ПТУР "Хеллфайр Лонгбоу", 30-мм пушками, пилотируемыми и беспилотными аппаратами. На борту может размещаться вертолет MH-60R.

С учетом роста угроз консорциум совместно с командованием ВМС США продолжает совершенствовать боевые возможности корабля. В числе важнейших направлений модернизации: оснащение противокорабельными ракетами, улучшенными системами радиоэлектронной борьбы и отстрела ложных целей.

Следует заметить, что командование ВМС США планирует с 31 марта 2021 года вывести из боевого состава флота в резерв принятые на вооружение с 2008 по 2014 гг. первые четыре корабля LCS, LCS-1 "Фридом", LCS-2 "Индепенденс", LCS-3 "Форт-Уорт" и LCS-4 "Коронадо", которые использовались для испытания концепции LCS.