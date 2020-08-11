Рогозин допустил существование жизни на Марсе и других планетах Солнечной системы

Он напомнил, что исследователи на Земле в глыбах льда находили микробы, которые впоследствии им удалось "оживлять"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жизнь на Марсе и других планетах Солнечной системы, вероятно, существует в виде микроорганизмов и бактерий. Об этом сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей в видеохостинге YouTube и на телеканале "Мир".

"Вполне возможно, для этого и миссии отправляются туда [на Марс]. Я имею ввиду жизнь не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы", - сообщил Рогозин.

Он напомнил, что исследователи на Земле в глыбах льда находили микробы, которые впоследствии им удалось "оживлять". "Это говорит о том, что, вполне вероятно, если когда-то какие-то признаки жизни были на планетах Солнечной системы, то в случае если их можно было бы найти, их можно и оживить. Я ничего не исключаю", - пояснил глава Роскосмоса.

По его словам, поиск внеземной жизни - одна из двух задач человечества в дальнем космосе. "Это сберечь себя, свою цивилизацию от нежеланных сближений с астероидами, с кометами, что тоже бывает <...> И вторая задача - это ответить на вопрос, с чего мы начали разговор, - есть ли жизнь помимо нашей. Я уверен, что она должна существовать", - подчеркнул Рогозин.

Он пояснил, что Вселенная бесконечна, и в ней можно допустить повторение тех условий для жизни, которые есть на планете Земля.