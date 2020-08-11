Войти
Российская газета

Украина вернулась к старинным системам ПВО

462
0
0
Источник изображения: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Украина стала возвращать на вооружение зенитно-ракетные комплексы С-125, впервые принятые на вооружение в СССР еще в 1961 году. Это может быть связано в том числе с тем, что ранее страна продала часть своих более современных систем С-300ПТ в США, сообщает журнал Military Watch.

В распоряжении Украины имеется наиболее боеспособный вариант упомянутого ЗРК малого радиуса действия - С-125-2Д "Печора", модернизация была проведена в начале 2010-х годов. В результате максимальная высота поражения цели выросла до 21 километра, а дальность - до 40 (по другим данным - до 35). Помимо этого были усовершенствованы средства противодействия радиоэлектронной борьбе. В то же время, отмечает издание, все это делалось в основном для экспортных поставок, сколько ЗРК были модернизированы в самой Украине, неизвестно. В России С-125 сняли с вооружения в 1990-х.

Наиболее современными системами ПВО Незалежной остаются системы С-300ПТ, также созданные еще в советское время. Они значительно уступают современным вариантам С-300 в плане дальности обнаружения цели и скорости развертывания. Также известно, что как минимум несколько подобных комплексов были ранее проданы в США. Американцы скупают советские и российские системы ПВО по всему миру, чтобы разрабатывать средства их преодоления.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
С-125
С-300
С-300П
Похожие новости
02.05.2019
Свои на восточном базаре
25.02.2019
С-300 и мифы о "чудо-оружии"
22.06.2016
Ханоев ковчег
05.04.2016
Военный бюджет Азербайджана больше бюджета всей Армении
16.03.2016
Армия одной войны
03.06.2015
Проекция силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 19:37
  • 3
Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ
  • 11.08 19:36
  • 1
Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН
  • 11.08 19:23
  • 20
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 11.08 19:10
  • 70
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.08 17:37
  • 3
Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В
  • 11.08 16:51
  • 1
Военнослужащие ЦВО защитили танки от ударных беспилотников
  • 11.08 15:25
  • 13
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 11.08 13:02
  • 32
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 11.08 12:11
  • 24
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 11.08 09:34
  • 168
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 11.08 08:02
  • 2
Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»
  • 11.08 06:53
  • 44
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 11.08 03:18
  • 12
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 11.08 00:21
  • 1
Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ
  • 10.08 23:48
  • 2
Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»