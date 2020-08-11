Украина вернулась к старинным системам ПВО

Украина стала возвращать на вооружение зенитно-ракетные комплексы С-125, впервые принятые на вооружение в СССР еще в 1961 году. Это может быть связано в том числе с тем, что ранее страна продала часть своих более современных систем С-300ПТ в США, сообщает журнал Military Watch.

В распоряжении Украины имеется наиболее боеспособный вариант упомянутого ЗРК малого радиуса действия - С-125-2Д "Печора", модернизация была проведена в начале 2010-х годов. В результате максимальная высота поражения цели выросла до 21 километра, а дальность - до 40 (по другим данным - до 35). Помимо этого были усовершенствованы средства противодействия радиоэлектронной борьбе. В то же время, отмечает издание, все это делалось в основном для экспортных поставок, сколько ЗРК были модернизированы в самой Украине, неизвестно. В России С-125 сняли с вооружения в 1990-х.

Наиболее современными системами ПВО Незалежной остаются системы С-300ПТ, также созданные еще в советское время. Они значительно уступают современным вариантам С-300 в плане дальности обнаружения цели и скорости развертывания. Также известно, что как минимум несколько подобных комплексов были ранее проданы в США. Американцы скупают советские и российские системы ПВО по всему миру, чтобы разрабатывать средства их преодоления.

Алексей Иванов