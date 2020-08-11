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Интерфакс-АВН

Российские военные проведут в конце августа крупные учения под Калининградом

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Тренировка по высадке морского и воздушного десанта прошла в Калининградской области
Тренировка по высадке морского и воздушного десанта прошла в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Силы армейского корпуса Балтийского флота и общевойсковой армии Западного военного округа проведут в конце августа маневры в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

Учение пройдет на полигоне "Правдинский" с 24 по 28 августа, говорится в сообщении.

"Армейский корпус Балтийского флота готовит материальную базу полигона "Правдинский" в Калининградской области для проведения крупномасштабных учений с общевойсковой армией Западного военного округа", - сообщил Балтфлот.

По словам военных, на полигон уже перемещены основные силы армейского корпуса для проведения тактико-строевых занятий с боевой стрельбой. "В данный момент на полигоне "Правдинский" находятся свыше 2500 военнослужащих и около 300 единиц техники", - отмечается в сообщении.

1 июня начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что Россия в 2020 году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО.

"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран-членов НАТО", - сказал он. По словам Рудского, вглубь страны перенесены масштабные действия в рамках запланированного на сентябрь стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020". "В дальнейшем готовы к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе", - сообщил тогда Рудской.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус. В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-й гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область).

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

В июле прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота.

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