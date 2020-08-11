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Интерфакс-АВН

Рогозин ожидает скорого принятия на вооружение межконтинентальной ракеты "Сармат"

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Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может быть скоро принята на вооружение, рассчитывает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я лично контролирую, занимаюсь в деталях той работой, которую мы сейчас ведем по созданию нового боевого стратегического межконтинентального ракетного комплекса "Сармат". И когда он будет поставлен на вооружение, это будет, надеюсь, скоро, буду считать одну из задач в своей жизни выполненной", - сказал Рогозин в программе "Личные связи", опубликованной в YouTube-канале журналиста Юрия Костина.

Рогозин напомнил, что ракеты "Воевода" создавались еще во времена СССР, но имеют большой запас прочности.

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

19 ноября прошлого года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

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