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Интерфакс-АВН

Двустороннее учение общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих стартовало в Сибири и Поволжье

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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Архивное фото
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Белогруд

Екатеринбург. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) стартовало на четырех полигонах Сибири и Поволжья, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

По его данным, в учении принимают участие более 12 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники, в том числе более 20 летательных аппаратов.

В отработке совместных практических действий, которые пройдут на полигонах Республики Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей, задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10" и "Элерон".

Основными целями учения являются проверка уровня подготовленности органов военного управления Центрального военного округа, командного состава воинских частей и соединений к управлению созданными группировками войск (сил), получение практики командирами и штабами в управлении войсками (силами), повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по обеспечению безопасности в зонах ответственности округа.

В ходе учения воинские формирования округа отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил. Особенностью его станет отработка вопросов применения группировок войск при вскрытии и отражении глобального удара условного противника, а также противодействия в многосферной операции.

Масштабное двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий станет одним из главных мероприятий боевой учебы войск Центрального военного округа в 2020 году.

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