Модернизированный «Аллигатор» Ка-52М совершил первый полет

Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет. Об этом 10 августа сообщили в Минпромторге России.

«В ААК «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — передает «Интерфакс».

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал модернизированную версию вертолета «более совершенной и надежной боевой техникой». Ее выпуск удалось запустить благодаря реконструкции и технического переоснащения на Арсеньевском авиазаводе.

По словам гендиректора «Вертолет России» Андрея Богинского, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением вертолета Ми-28НМ, за счет чего удалось увеличить дальность поражения целей. Он отметил, что в результате опытно-конструкторских работ по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения удалось создать «новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения».

Ранее, 15 августа стало известно, что новейший ударный вертолет Ка-52М, получивший прозвище Супераллигатор, сможет взаимодействовать с беспилотниками.