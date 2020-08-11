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Известия.ru

Модернизированный «Аллигатор» Ка-52М совершил первый полет

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет. Об этом 10 августа сообщили в Минпромторге России.

«В ААК «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — передает «Интерфакс».

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал модернизированную версию вертолета «более совершенной и надежной боевой техникой». Ее выпуск удалось запустить благодаря реконструкции и технического переоснащения на Арсеньевском авиазаводе.

По словам гендиректора «Вертолет России» Андрея Богинского, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением вертолета Ми-28НМ, за счет чего удалось увеличить дальность поражения целей. Он отметил, что в результате опытно-конструкторских работ по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения удалось создать «новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения».

Ранее, 15 августа стало известно, что новейший ударный вертолет Ка-52М, получивший прозвище Супераллигатор, сможет взаимодействовать с беспилотниками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Прогресс Сазыкина
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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