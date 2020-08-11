Результаты научной деятельности организаций РВСН продемонстрируют на Форуме "Армия-2020"

ЦАМТО 10 августа. В рамках научно-деловой программы Форума военно-научным комитетом РВСН спланированы к проведению круглые столы, посвященные перспективам развития ВВСТ с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.

На стенде и площадках РВСН посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций войск, воплощенные в разрабатываемые, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы ВВСТ, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.