Войти
ЦАМТО

Результаты научной деятельности организаций РВСН продемонстрируют на Форуме "Армия-2020"

494
0
0
Академия РВСН
Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО 10 августа. В рамках научно-деловой программы Форума военно-научным комитетом РВСН спланированы к проведению круглые столы, посвященные перспективам развития ВВСТ с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.

На стенде и площадках РВСН посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций войск, воплощенные в разрабатываемые, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы ВВСТ, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
18.10.2019
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
02.10.2019
В "Уралвагонзаоде" допустили, что Т-90М может стать основным танком Сухопутных войск РФ
25.09.2019
Сменщик "Макарыча"
02.12.2015
Сухопутные войска России проведут в 2016 году семь совместных учений
22.10.2015
Представитель разработчика: Минобороны РФ интересуется "Уралом-4320М"
15.09.2015
Тагил – чем смог, тем удивил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 19:37
  • 3
Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ
  • 11.08 19:36
  • 1
Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН
  • 11.08 19:23
  • 20
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 11.08 19:10
  • 70
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.08 17:37
  • 3
Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В
  • 11.08 16:51
  • 1
Военнослужащие ЦВО защитили танки от ударных беспилотников
  • 11.08 15:25
  • 13
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 11.08 13:02
  • 32
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 11.08 12:11
  • 24
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 11.08 09:34
  • 168
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 11.08 08:02
  • 2
Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»
  • 11.08 06:53
  • 44
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 11.08 03:18
  • 12
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 11.08 00:21
  • 1
Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ
  • 10.08 23:48
  • 2
Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»