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Российская газета

В РФ запустили в производство гражданскую версию снайперской винтовки

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

В России запустили серийное производство гражданской версии крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 - МЦ 567 калибра 12,7 миллиметра. Она уже прошла необходимые испытания.

Испытания признали успешными, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в Госкорпорацию Ростех, пишет ТАСС. Здесь отметили, что работы по созданию гражданской версии винтовки закончили еще в прошлом году. И уже изготовили первую партию серийных образцов.

ОСВ-96 - российская крупнокалиберная снайперская винтовка. Ее используют для поражения живой силы и техники противника, она действует на больших расстояниях. Патрон - 12,7х107 мм, применяют как пулеметный, так и специализированный снайперский. Дальность прицела - 1,8 тысячи метров. Такой винтовкой вооружены подразделения МВД и ФСБ России.

В гражданской версии ОСВ-96 - МЦ 567 предполагают использовать в местах разработки полезных ископаемых, геологоразведки и прокладки трубопроводов.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ОСВ-96
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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