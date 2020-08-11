Войти
ТАСС

Подразделения Народно-освободительной армии КНР прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020

699
0
0
Источник изображения: © Пресс-служба Центрального военного округа

Эшелон с передовой группой механиков-водителей и инженерно-технических работников, а также гусеничной и колесной военной техникой остановился на железнодорожной станции в Новосибирске

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли в Россию для участия в этапах конкурса Армейских международных игр. В Новосибирск доставили передовую группу военнослужащих и различную военную и специальную технику, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Подразделения НОАК прибыли в Россию для участия в этапах конкурса АрМИ-2020. Эшелон с передовой группой механиков-водителей и инженерно-технических работников, а также гусеничной и колесной военной техникой остановился на железнодорожной станции в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Военный оркестр исполнил национальные гимны России и Китая. После встречи все участники прибывшей команды прошли термометрию и сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

"В Новосибирске для участия в конкурсе "Отличники войсковой разведки" часть военного имущества и стрелкового вооружения были разгружены в российские армейские тягачи для доставки в Новосибирское высшее военное командное училище. Остальное военное имущество и техника НОАК отправились в другие регионы России для участия в международных армейских играх", - отмечается в сообщении.

Международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

Военным разведчикам в ходе состязаний предстоит преодолеть "тропу разведчика", форсировать водные преграды. Также будут оценены совершение марш-броска, стрельба, навыки ведения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Конго
Лаос
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
25.07.2017
Свыше 1200 представителей из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах АрМИ-2017
25.07.2017
Военные 22 стран прибыли в РФ для участия в Армейских международных играх
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 19:37
  • 3
Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ
  • 11.08 19:36
  • 1
Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН
  • 11.08 19:23
  • 20
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 11.08 19:10
  • 70
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.08 17:37
  • 3
Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В
  • 11.08 16:51
  • 1
Военнослужащие ЦВО защитили танки от ударных беспилотников
  • 11.08 15:25
  • 13
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 11.08 13:02
  • 32
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 11.08 12:11
  • 24
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 11.08 09:34
  • 168
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 11.08 08:02
  • 2
Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»
  • 11.08 06:53
  • 44
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 11.08 03:18
  • 12
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 11.08 00:21
  • 1
Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ
  • 10.08 23:48
  • 2
Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»