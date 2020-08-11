Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»

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Продолжаются попытки «довести до ума» «Проект 310» в Китае. Речь идёт о создании истребителя нового поколения J-31, который НОАК планирует использовать в первую очередь как основу будущего авиакрыла китайских авианосцев. На данный момент в КНР не могут справиться сразу с несколькими проблемами, которые присущи «Проекту 310».

Одна из проблем – увеличение радиуса боевого применения и ракетно-бомбовой нагрузки.

Максимальная взлётная масса J-31 после многочисленных доработок доведена до 28 тонн. Однако масса упомянутой ракетно-бомбовой нагрузки осталась на первоначальном уровне – до 8 тонн. Основной упор был сделан на увеличение нагрузки по топливу с целью повышения радиуса применения. Попытки увеличить полезную нагрузку сталкиваются с пока непреодолимыми трудностями: либо увеличивать объёмы внутренних отсеков, что автоматически приведёт к снижению доступного объёма для топливных баков, либо навешивать вооружения на внешних подвесках, что приведёт фактически к нивелированию стелс-характеристик, о которых так любят говорить в Китае.

Вторая проблема – двигатель. Хотя в китайской прессе в последнее время практически постоянно заявляют о «прорыве» в авиационном двигателестроении, приводят в пример двигатель WS-15 с тягой 14,5 тыс. кгс при температуре турбины в 1400 градусов по Цельсию, с применением этих силовых установок на истребителях нового поколения J-31 есть трудности.

По данным китайской прессы, «поставлена задача устранить проблемы с конструкцией и двигателем «Проекта 310» до появления в составе ВМС НОАК авианосца с плоской палубой». Напомним, что в Китае собираются до 2030 года довести состав авианосного флота до 6 единиц, три из которых будут иметь плоскую палубу. На текущий момент у Китая два авианосца - "Ляонин" и "Шаньдун", из которых второй - китайской постройки, осуществлённой фактически по советскому проекту.