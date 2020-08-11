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Деловая газета "Взгляд"

Названы новые востребованные профессии ближайшего десятилетия

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WorldSkills
«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.
Источник изображения: rostec.ru

Каждая шестая компания ждет появлениях новых профессий в ближайшие шесть-десять лет, сообщила директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

По словам Волошиной, появление новых профессий, как и обновление содержания существующих, связано с модернизацией производства и развитием сферы услуг, а также с широким внедрением цифровых технологий, передает РИА "Новости".

Как показали опросы, проведенные ВНИИ труда, появления новых профессий в ближайшие шесть-десять лет ожидают 16% организаций. Около четверти респондентов считают, что должны измениться требования к работникам в рамках уже существующих профессий. Например, сегодня все больше врачей и юристов используют возможности новых средств коммуникации для удаленного консультирования, но при этом содержание их деятельности принципиально не меняется, уточняет эксперт.

"Постепенное развитие содержания профессий и квалификаций идет параллельно с развитием реального сектора экономики. Отслеживать этот процесс позволяет мониторинг изменения профессий с учетом отраслевой специфики. А уже на основе полученных данных корректируются перечни профессий и специальностей для среднего профессионального образования. В этом направлении работает ВНИИ труда", – сообщила Волошина.

Так, развитие интернет-технологий привело к появлению новых профессий – специалист по интеграции облачных приложений, специалист по большим данным. Для внедрения новых технологий на производстве и транспорте нужны специалисты по промышленной робототехнике.

Например, следствием внедрения автоматизации и цифровизации на железнодорожном транспорте стало появление профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом. Другой пример новой профессии в этой сфере – оператор дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом.

"Это перспективная профессия, которая уже сейчас становится реальностью. Сейчас беспилотные локомотивы курсируют только по Московскому центральному кольцу, но постепенно они будут вытеснять привычные поезда и на других маршрутах. Задача оператора – контролировать движение из центра управления и, в случае внештатной ситуации, управлять поездом дистанционно", – рассказала Волошина.

Еще одна появившаяся совсем недавно, но уже достаточно востребованная профессия – оператор 3D-моделирования. Такие специалисты требуются сегодня в строительстве, медицине, машиностроении, авиастроении, издательском деле и других отраслях. А сами они должны владеть инженерными навыками, уметь работать в программах для объемного трехмерного изображения предмета.

Напомним, ранее эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян рассказал, какие сферы, кроме IT, могут перевести сотрудников на удаленную работу и как это отразится на заработных платах.



Дмитрий Зубарев

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