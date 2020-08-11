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Военное обозрение

В США рассказали об испытаниях прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A на бомбардировщике B-52H

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Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе обсуждается проведение испытательного полёта стратегического бомбардировщика B-52H с ракетами AGM-183A. Бомбардировщик ВВС США поднимался в воздух с авиабазы Эдвардс (штат Калифорния).

Американский журналист Тайлер Рогоуэй пишет, что замеченный с ракетами AGM-183A под крыльями стратегический бомбардировщик с номером 60-0050 и кодовым обозначением «Dragon's Inferno» выполнял полёт для тестового применения перспективных ракетных вооружений.

Ракеты AGM-183A создаются в США в рамках программы ARRW - «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования». Длина ракеты составляет около 6 с лишним метров. Она относится к аэробаллистическим ракетам. При этом в западных СМИ её называют гиперзвуковой.

Отмечено, что имел место первый случай, когда B-52H поднимался в воздух, вооружённый сразу двумя такими ракетами.

Тайлер Рогоуэй сообщает, что предыдущие лётные испытания этого оружия заканчивались неудачно. В частности, приводится в пример эпизод, когда ракета «просто упала с подвески». В других источниках заявлено о том, что это «был всего лишь макет AGM-183A».

Испытания были связаны не с только возможностью перспективных американских ракет точно поражать цель, сколько с проверкой характеристик AGM-183A посредством передачи телеметрии на наземные станции.

В американской прессе цитируют командира 419-й летно-испытательной эскадрильи ВВС США подполковника Майкла Юнгквиста:

Мероприятие на этой неделе продемонстрировало умение коммуницировать с прототипом ракетного оружия; вся команда рада сделать следующий шаг и начать энергичные летные испытания нашего первого гиперзвукового оружия воздушного базирования. Это оружие позволит применять обычную огневую мощь в любой точке мира с невероятной скоростью.

Как видно, и американский офицер, непосредственно участвующих в испытаниях AGM-183A, называет ракету гиперзвуковым оружием. При этом отмечается, что речь идёт о прототипе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Проекты
ГЗЛА
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