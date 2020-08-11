Арабские страны поддержали предложение США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

Дубай. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Шесть стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили за продление введенного ранее ООН эмбарго на поставки вооружений Ирану, сообщило в понедельник агентство Associated Press (АР).

Совет в воскресенье направил письмо в Совет Безопасности ООН, в котором поддержал это предложение, инициаторами которого выступили Соединенные Штаты. Эмбарго распространяется на поставки Ирану таких вооружений, как истребители, танки и военные корабли.

В послании Совета, в состав которого входят Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, утверждается, что Тегеран "не прекратил и не отказался от вооруженного вмешательства в соседние страны непосредственно и через организации и движения, вооруженные и обученные Ираном".

В частности, в письме Иран обвиняется в том, что вооружает боевиков движения "Хезболла" в Ливане и Сирии и якобы поставляет оружие шиитским боевикам в Ираке, "террористическим группам" в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии.

"Ограничения ООН устанавливают консенсусное понимание угрозы миру и стабильности, которую представляет иранское распространение (вооружений - ИФ)", - подчеркивается в послании Совета, подписанном его генеральным секретарем Найефом Аль-Хаджрафом.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил письмо, назвал его "безответственным" заявлением, которое служит интересам США, сообщило иранское государственное телевидение.

Американские дипломаты еще верят в возможность убедить партнеров по СБ ООН в необходимости продлить оружейное эмбарго против Ирана, заявил на минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы сделаем все возможное, чтобы добиться продления оружейного эмбарго", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отметив, что для этого США "будут использовать все имеющиеся в распоряжении дипломатические инструменты".